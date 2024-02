Desarrollan cerveza y vino sin alcohol que embriaga sin dejar resaca





05/02/2024 - 16:06:29

Este año en el Reino Unido podría comenzar la venta de cerveza y vino espumante que no contiene alcohol, aunque provoca la misma sensación de embriaguez y tiene la ventaja de que no deja dolor de cabeza ni resaca el día siguiente, informa Daily Mail. El año pasado, la empresa inglesa GABA Labs creó la bebida SENTIA. Su consumo provoca los mismos efectos que la ingesta de alcohol, pero no contiene alcohol. Este año, la empresa prevé empezar la comercialización de la cerveza y el vino espumoso, ampliando así su gama de productos. El director ejecutivo de GABA Labs, David Orren, señaló que sus bebidas contienen una mezcla secreta de ingredientes a base de plantas que engaña de forma efectiva la química interna del cerebro haciendo creer a quien las consume que está bebido. En esencia, asegura que se trata del efecto embriagador de un placebo, pero habrá que comprobar en la práctica hasta qué punto produce los mismos efectos. Según el fabricante, esa poderosa sustancia activa un neurotransmisor en el cerebro científicamente conocido como ácido gamma-aminobutírico, por lo que beber una botella de esta bebida sin alcohol hace sentir a quien la consume como si hubiera bebido varios tragos de tequila, copas de vino o botellas de cerveza. Sin embargo, a diferencia del alcohol, los efectos de SENTIA desaparecen después de tomar aproximadamente dos o tres copas, lo que significa que las personas no pueden embriagarse en exceso. Además, no provoca la acumulación de otras sustancias químicas en el organismo que acarrean la resaca. Otra ventaja de esta nueva bebida es que tampoco conlleva ninguno de los problemas de salud a largo plazo que puede provocar el consumo regular y excesivo de alcohol, tales como el cáncer, complicaciones hepáticas y obesidad.