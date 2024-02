El rey Carlos III tiene cáncer





05/02/2024 - 14:56:18

Infobae.- El Palacio de Buckingham informó este lunes que al rey Carlos III se le diagnosticó un tipo de cáncer que no fue revelado. De acuerdo a lo indicado por la corona británica en un comunicado, el monarca empezó este lunes “tratamientos regulares”. El Rey “sigue siendo totalmente positivo sobre su tratamiento y espera volver a sus obligaciones públicas lo antes posible”. De esta manera, Carlos, de 75 años, suspenderá sus compromisos públicos, aunque seguirá ejerciendo su función constitucional. La Corona no dio detalles sobre el estadío del cáncer ni su pronóstico. El pasado viernes 26 de enero, el Palacio de Buckingham informó que el rey Carlos había sido ingresado en un hospital londinense para ser operado de su hipertrofia “benigna” de próstata. Sin embargo, la BBC informa que no se trata de un cáncer de próstata, sino que fue descubierto durante su reciente tratamiento para el agrandamiento de la próstata. “Durante la reciente intervención hospitalaria del Rey por un agrandamiento benigno de la próstata, se observó otro motivo de preocupación. Las pruebas diagnósticas posteriores han identificado una forma de cáncer”, dijo el Palacio en un comunicado. La Corona comentó semanas atrás que el Rey decidió hacer público su tratamiento con el objetivo de animar a más hombres a someterse a revisiones de próstata. Su intención era concientizar sobre el tema en momentos en que las autoridades sanitarias vienen alertando un aumento de las cuestiones relacionadas con las afecciones de próstata. El agrandamiento benigno de la próstata es común en hombres mayores de 50 años y normalmente no representa una amenaza grave para la salud, según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés). En los 48 horas posteriores al anuncio del problema de próstata del rey, se registraron 26.000 visitas a la página, frente a una media de 1.400 diarias en fechas precedentes. La organización benéfica Prostate Cancer UK informó también que había observado un aumento de más del 100% en el número de personas que utilizaban su verificador de riesgos en línea al día siguiente del anuncio. Su intervención coincidió con la cirugía abdominal a la que fue sometida también en enero la princesa de Gales, Kate Middleton, lo que provocó una fuerte preocupación en el Reino Unido. El domingo el monarca participó de un servicio religioso en Sandringham, donde saludó a la multitud. Minutos después de conocerse la noticia, el primer ministro británico, Rishi Sunak, deseó una “completa y rápida recuperación” al rey de Inglaterra. ”No tengo ninguna duda de que volverá a encontrarse a pleno rendimiento en breve y sé que el conjunto del país le estará deseando lo mejor”, apuntó el mandatario en su cuenta de la red social X. También se pronunció el líder de la oposición, Keir Starmer, quien trasladó sus mejores deseos para la recuperación del monarca británico y esperó poder verle “recuperar su salud pronto”.