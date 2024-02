Gobierno garantiza promulgación inmediata de la ley para las elecciones judiciales





05/02/2024 - 14:20:30

El Gobierno nacional promulgará “inmediatamente” la Ley de Elecciones Judiciales, tras ser aprobado por la Cámara de Diputados y Senadores, informó este lunes la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. “Diputados y senadores que responden a la bancada del señor Evo Morales ya no mientan más, nosotros estamos exigiendo que se sesione y se trate la Ley 144, que ahora sí está consensuada y respeta la Constitución Política del Estado (…). Queremos que se lleve adelante la aprobación del Proyecto de Ley 144 y que llevemos adelante las Elecciones Judiciales”, aseveró la autoridad. Alcón reprochó que los bloqueos de personas afines a Evo Morales persistan pese al acuerdo que alcanzaron en la Comisión Bicamaral sobre las elecciones judiciales y el proyecto de ley 144 que ahora contempla tiempos específicos para el proceso, la meritocracia de candidatos entre otras características. Asimismo, desmintió versiones del presunto acarreo de gente para inviabilizar las judiciales y ratificó que el Gobierno garantiza la promulgación inmediata de la norma. “El presidente Luis Arce ha ratificado que la salida a este conflicto tiene que ser constitucional, y que las elecciones judiciales tienen que llevarse adelante. Queremos desmentir que el Gobierno está acarreando gente para inviabilizar el proyecto de ley 144, eso es completamente falso”, remarcó la autoridad. Ante la persistencia de ocho puntos de bloqueo en Cochabamba, lamentó que se afecte a la población más humilde, además de causar una pérdida económica superior a los $us 832 millones al país, cuatro muertos, heridos, perjuicios al turismo y gran parte de la población. “Queremos decirle al señor Evo Morales que deje de mentir, ya maneja la política con mentiras de manera sistemática, esa no es la forma de hacer política, pensemos en la gente (…) dejemos de bloquear el país, ya no castiguemos a la población”, manifestó en contacto con la prensa.