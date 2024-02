Diputados esperan aprobar esta tarde ley para las elecciones judiciales





05/02/2024 - 14:02:43

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, informó que se espera que esta instancia legislativa apruebe esta tarde el consensuado proyecto de ley de elecciones judiciales. “Hay un acuerdo entre las tres fuerzas políticas para llevar este tema de elecciones judiciales, en tal sentido se ha convocado el día viernes para hoy (lunes) en la tarde, para las seis, el tema de elecciones judiciales. Esperemos hoy por la tarde se podría aprobar las elecciones judiciales”, dijo en conferencia de prensa. Explicó que “una vez aprobado” el proyecto de la Ley 144, que viabiliza las elecciones judiciales, la Cámara de Diputados priorizará el tratamiento y aprobación de otros proyectos como el del préstamo de $us 57 millones para la construcción de ocho carriles en el tramo carretera Senkata – Apacheta. Además del proyecto de construcción de la doble vía de Caracollo – Colomi, tramos II Confital – Bombero con $us 176 millones. El proyecto de financiamiento de $us 62 millones para la ampliación de la Línea Café de Mi Teleférico de la ciudad de La Paz. El proyecto para el pavimento del tramo carretero Faja Norte – Yapacani con un financiamiento de $us 56 millones. Y proyecto de contrato de préstamo para electrificación rural con $us 200 millones. “Esos proyectos no pueden quedarse por este tema de elecciones, (los) hemos paralizado; sin embargo, una vez aprobado el proyecto de las elecciones judiciales, tenemos que priorizar estos temas”, señaló Huaytari. Asimismo, desmintió versiones que circulan en algunos medios y redes sociales sobre la Ley 144. “Hemos escuchado en algunos medios y redes sociales que nosotros estaríamos boicoteando, que no se va a aprobar el proyecto de Ley 144, totalmente falso. Hay un acuerdo entre las tres fuerzas (políticas), creo que esta tarde va a marchar con tal normalidad”, remarcó. Si bien para las 18h00 de este lunes, fueron convocados los diputados con el fin de sesionar y aprobar el consensuado proyecto de ley 144 de elecciones judiciales, el Senado debe seguir similar trámite mañana martes, mientras que el presidente Luis Arce promulgará la norma ni bien le sea remitida, siempre en el marco de los acuerdos, según fuentes oficiales.