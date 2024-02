El rapero Killer Mike fue arrestado en la ceremonia de los Grammy después de ganar 3 premios





05/02/2024 - 11:16:44

El rapero y activista social estadounidense Killer Mike fue detenido el domingo durante la ceremonia anual de entrega de los Premios Grammy, celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, después de que ganara tres premios, recoge AP. Mike fue esposado y escoltado por oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles. El oficial Mike López, portavoz de la Policía, comentó que la detención se debió a un altercado dentro del recinto ceremonial, que ocurrió alrededor de las 16:00 de la tarde. Durante de la 66ª. edición de los Grammy, Mike ganó sendos premios a la mejor interpretación y a la mejor canción por el tema de rap 'Scientists & Engineers'. Luego obtuvo el premio al mejor álbum de rap por 'Michael'. El último Grammy que obtuvo Mike fue en el año 2003. En ese momento fue premiado como mejor interpretación de rap de un dúo o grupo por el sencillo 'The Whole World'. El rapero y activista social estadounidense Killer Mike es detenido y llevado esposado en la ceremonia de entrega de los Premios Grammy, celebrada en el Crypto. com Arena de Los �ngeles, tras ganar 3 Grammys pic.twitter.com/Ck3Cu47N4N — Sepa M�s (@Sepa_mass) February 5, 2024 Según The Hollywood Reporter, el rapero fue detenido por un delito menor que no tiene relación con los Grammy. El portavoz de la policía, el oficial Mike López, aseguró que la detención del cantante se debió a un altercado dentro de la arena alrededor de las 4 p.m. “¡Liberen a Mike!”, exclamaron algunos asistentes al verlo salir del recinto.