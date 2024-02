Bukele se declara ganador de las elecciones en El Salvador: Dejó apenas 2 sillas legislativas para la oposición





05/02/2024 - 06:51:29

La noche del domingo Nayib Bukele se edclaró ganador de las elecciones en El Salvador presentando sus propias estadísticas que lo ponen como líder absoluto, ya que dejó apenas 2 sillas legislativas para la oposición. El órgano oficial electoral sigue con el recuento de votos. A las 18:56, menos de dos horas después de concluida la votación, Nayib Bukele publicó en su cuenta X: “De acuerdo (con) nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea (Legislativa)”. Con el 31.5% de actas procesadas por el Tribunal Supremo Electoral, Bukele tiene un amplia ventaja sobre el resto de contendientes de estas elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, por lo que tendría un segundo mandato a pesar que la Constitución prohíbe la reelección inmediata. “Dicen que los salvadoreños no quieren el régimen de excepción, que los salvadoreños viven con miedo en El Salvador. Le digo a los periodistas que ahora nos acompañan, en el país más seguro de todo el hemisferio occidental, no me crean a mí, que solo soy un político, créanle al pueblo salvadoreño. Se los digo hoy en las elecciones. El pueblo no solo habló fuerte y claro, sino que lo hizo de la manera más contundente en la historia de la humanidad”, dijo Bukele desde el palco del Palacio Nacional en el centro de la capital. Los principales señalamientos que hizo es por haber cuestionado el régimen de excepción, medida que está por cumplir casi dos años en vigencia y que ha llevado a la cárcel a personas inocentes, algunas de las cuales han muerto bajo custodia del Estado, según organizaciones civiles y derechos humanos. “¿Por qué desean que nos maten?”, cuestionó. Según Bukele aseguró, su partido, Nuevas Ideas, se quedó con 58 de 60 diputados, lo que todavía no ha sido informado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Para Bukele, de esta manera, la oposición política quedó “pulverizada”.

Bukele afirmó que la de su partido es de la victoria con más margen de la “historia de la humanidad”. “Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema 100% democrático”, dijo, para después hacer un resumen de las acciones que, precisamente, dañaron irreversiblemente la democracia en El Salvador: la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República en la primera sesión de la Asamblea Legislativa. “¿Creen que hubiéramos ganado la guerra contra las pandillas con el fiscal arenero, los anteriores magistrados de la Sala de lo Constitucional, sin el Plan Control Territorial y sin el Régimen de Excepción”, manifestó. Para cerrar un discurso contra lo que Bukele considera su “oposición” desde la sociedad civil, los nuevos enemigos a los cuales achacarles todos los males del país y los errores de su gobierno, citó a Dios y se declaró su “instrumento”. Amplia ventaja Al cierre de esta nota, el sitio web de resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) contaba con 2,697 actas escrutadas de un total de 8,562, equivalentes al 31.5% del total. Los votos válidos para Nuevas Ideas, partido de Bukele, son 1,295,888, que se acercan a los 1,434,856 votos que obtuvo en la elección de 2019 cuando compitió bajo la bandera de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). En ese entonces obtuvo el 53.10 % de votos válidos, que fue un poco más de la cuarta parte de todo el padrón electoral para ese año. En segundo lugar, bastante atrás de Bukele está el candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN), Manuel Flores, con 110,244 votos válidos, que sería un 7.06% de los votos válidos.