Ministra Prada: Morales degrada la política al mentir para afectar la gestión de Gobierno





04/02/2024 - 19:32:41

El expresidente Evo Morales incurre en una “degradación en la forma de hacer política” al usar mentiras para tratar de afectar la gestión del presidente Luis Arce, como decir que los créditos externos irán a gasto corriente o que Arce tuvo un proceso por el caso de las bóvedas del Banco Central de Bolivia de 2003, afirmó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. “Varias mentiras, es algo recurrente, por eso hablo de una degradación en la forma de hacer política por parte de él (Morales), bastante lamentable. Ha dicho una serie de mentiras, entre ellas de que estos créditos son para gasto corriente, mentira Evo, mentira, basta de tantas mentiras, esa es otra de las mentiras”, afirmó en Bolivia Tv. El acuerdo político firmado el viernes para viabilizar las elecciones judiciales incorpora la aprobación de créditos que estuvieron estancados en su tratamiento en el Legislativo por decisión de legisladores evistas y de la oposición. Los créditos de $us 726,2 millones y de 415 millones de yuanes están destinados a rubros como carreteras, ampliación del teleférico y electricidad. Prada aseguró que otra mentira de Morales pretende vincular al presidente Arce con un proceso sobre la denuncia de retiro de dineros de las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB) antes de la huida del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada a Estados Unidos, tras su dimisión en octubre de 2003. “Ha pasado a ver (a Arce) como a un adversario político a quien hay que aniquilar, entonces, desde lo más bajo de la política miente y pretende destruir la imagen de nuestro presidente con el fin de desgastar la imagen de nuestro gobierno e intentar incluso acortar nuestro mandato”, cuestionó y aseguró que no existe ningún indicio que relacione al presidente con la denuncia de Morales. Arce fue ministro de Economía en el gobierno de Morales, y se lo consideró uno de los mejores ministros y artífice de lo que en su momento se llamó el “milagro económico”. El propio Morales destacó en varios momentos la trayectoria de su ministro y su importancia en su administración. Otra de las mentiras atribuidas a Morales tiene que ver con sus declaraciones en las que responsabilizó al Gobierno del paro de 36 días en Santa Cruz por el censo. Prada le recordó a Morales que se tomó el tiempo necesario para reencaminar el proceso censal, porque no será como el que se realizó en 2012, durante su gobierno. “El tema está en que cuando nosotros entramos a revisar, justamente, toda la planificación para llevar adelante el censo, que tenía que haber empezado en la gestión de Morales, había una enorme falla, por ejemplo, en relación a la actualización cartográfica”, rememoró. Prada aseguró que otra de las mentiras de Morales es el haber dicho que Arce no quería en la Casa Grande del Pueblo un cuadro hecho de hojas de coca del guerrillero Ernesto Che Guevara, cuando fue el mismo Morales que pidió se le entregará ese cuatro y otros objetos personales. “La derecha tradicional en este momento es Evo Morales”, aseguró y reafirmó que el Gobierno está trabajando, más allá de los ataques del expresidente, “en función de los intereses de nuestro pueblo”.