Cifra de fallecidos por incendios forestales en Chile sube a 99





04/02/2024 - 19:28:32

La Tercera.- El Servicio Médico Legal (SML) informó que la cifra de fallecidos por los incendios en la Región de Valparaíso, Chile, aumentó a 99 personas. Del total de personas fallecidas, 32 de ellas han sido identificadas. Además, se han realizado 25 autopsias. “El SML lamenta la tragedia que está viviendo la región de Valparaíso e informa que en estos momentos se encuentran todos sus equipos técnicos, médicos y administrativos, con apoyo de profesionales provenientes de Santiago, dispuestos para enfrentar esta emergencia”, se lee en el comunicad difundido por la entidad. Asimismo, detallaron que “la Subsecretaría de Justicia, la Fiscalía Regional, Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y las direcciones nacional y regional del SML se encuentran en permanente coordinación para optimizar el levantamiento, identificación y entrega de fallecidos”. “La institución forense entrega a los familiares y cercanos de las víctimas sus más sentidas condolencias, y compromete el máximo de sus esfuerzos para atender los requerimientos de la justicia y la ciudadanía”, concluye el comunicado. En una conferencia de prensa realizada esta tarde, el Presidente Gabriel Boric abordó el rol que tendrá el Servicio Médico Legal durante la emergencia. “He conversado con la directora del Servicio Médico Legal, doctora Marisol Prado porque una de las urgencias más acuciantes es recuperar los cuerpos de las personas que han fallecido. Esto es prioritario y se aborda con sentido de urgencia (...) He instruido dar celeridad a este proceso, incluyendo el reforzmiento del SML con brigadas de otras regiones, también el trabajo conjunto con la Brigada de Homicidios de la PDI, Laboratorio de Carabineros (Labocar), el Ministerio de Justicia y la Fiscalía Regional y que no se ralenticen los trámites”, aseveró. Asimismo, el Jefe de Estado anunció que la cifra de muertes por incendio será informada únicamente por el SML: “Desde ahora he dispuesto que la única vocería oficial para entregar actualizaciones de cifras de fallecidos la va a llevar adelante la doctora Marisol Prado, que es la directora nacional del Servicio Médico Legal. Nadie más. Es importante centralizar esta información y entregar certidumbre a la población respecto a este tema”.