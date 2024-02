Pese a acuerdos permanecen 8 puntos de bloqueo en la vía Cochabamba-Oruro





04/02/2024 - 19:06:17

Pasaron dos días de los acuerdos políticos que viabilizaron las elecciones judiciales, pero persisten ocho puntos de bloqueo con al menos 1.500 movilizados en la vía que conecta a Cochabamba con Oruro y La Paz. No se intervendrán estos bloqueos que quedan, porque lo que busca Evo Morales es general violencia, afirmó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. Los bloqueos de afines a Morales están en sectores como el kilómetro 18, Quillacollo; en el kilómetro 23 de la carretera Cochabamba-Oruro; y en Las Cabañas, en el kilómetro 40 entre Cochabamba y Oruro, pese a que en el Legislativo se cumplió con la demanda de movilizados de viabilizar las elecciones judiciales. Ríos aseguró que el Gobierno actuará de forma inteligente y no intervendrá los bloqueos de los sectores radicales que siguen a Morales. “Lo que quiere el señor Evo Morales es generar violencia, y nosotros -como Gobierno- no vamos a responder a eso, y eso se los hemos explicado al sector transporte”, aseguró sobre la demanda de la dirigencia del transporte de intervenir los puntos de bloqueo por los daños económicos al sector y la situación en la que se encuentran los choferes en las carreteras. Los afines a Morales bloquearon por 12 días y dejaron pérdidas económicas de más de $us 832 millones, cuatro muertos y perjuicios a gran parte de la población. El viernes se levantó la extrema medida de presión en gran parte de los puntos de protestas, luego del acuerdo en el Legislativo, pero persisten ocho puntos en la vía Cochabamba-occidente. Ríos denunció que los movilizados fueron obligados y chantajeados. “Lamentamos que se los ha amenazado, se los ha chantajeado, incluso con quitarle sus parcelas, sus tierras, y eso también es importante que el pueblo boliviano lo conozca, y se diga de manera sincera y transparente todo esto”, expresó.