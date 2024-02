Torta, regalos, mensajes y mucho más: ¡así celebró Shakira su 47 cumpleaños!





04/02/2024 - 08:05:26

El 2 de febrero Shakira cumplió 47 años. Siempre cercana con sus seguidores, quiso darles un aperitivo de lo que fue parte de este día tan especial en el que no faltaron los básicos: torta, regalos y mensajes bonitos. Junto a sus amigas, la artista se mostró sonriente, juguetona y frente a un enorme pastel cuyas velas sopló pensando en sus deseos. "Mi equipo de lobas celebrando desde el estudio", escribió junto a este clip donde salta, baila y sonríe con ganas mientras le cantan el cumpleaños feliz. Un momento lleno de complicidad donde, una vez más, demuestra lo bien acompañada que está. En las imágenes no salen sus pequeños, según se ha reportado, su abogado podría haberle recomendado no exponer demasiado a los niños tras el suceso de acoso que vivió recientemente en su casa de Miami. Ver esta publicaci�n en Instagram Una publicaci�n compartida de Sony Music Colombia (@sonymusiccol) No tardaron en llegar las sorpresas y las felicitaciones. Una de las más espectaculares fue la de la casa discográfica Sony Music Colombia. "¡La reina se le celebra en grande y hoy Bogotá se ilumina con la fuerza, la luz y la música de Shakira!", lee el escrito junto a las imágenes donde el nombre de la artista ilumina uno de los edificios más emblemáticos. Ella no pudo más que agradecer y recibirlo emocionada. "¡Acabo de ver esto! Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño en mi día", escribió. Tampoco faltaron los mensajes amorosos de sus colegas y amigos del medio, quienes la agasajaron de halagos y palabras bonitas. "Hoy los astros se ponen de acuerdo para darle más luz a esta estrella. Mi Shaki, feliz vuelta al sol y al universo", le escribió Alejandro Sanz. "Niñita de la pollera, gracias por regalarle tu gracia al mundo, te quiero y me da alegría verte sonreír. ¡Feliz cumpleaños!", le expresó Carlos Vives. Un día cargado de amor y dicha, gasolina para un 2024 que empieza con todo.