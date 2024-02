Chayanne quiere ensayar el nuevo baile de Tiempo de Vals, viral en TikTok





04/02/2024 - 07:56:01

Hace 34 años, Chayanne lanzó uno de los discos que mayor éxito le ha dado a lo largo de su carrera. Tiempo de Vals es el quinto álbum de estudio que grabó el cantante puertorriqueño y que lanzó el 7 de agosto de 1990. Cuenta con nueve canciones, de las cuales tres escalaron los primeros lugares de popularidad de la radio, por lo menos aquí en México: Completamente enamorados, Daría cualquier cosa y Tiempo de Vals. Sin embargo, ésta última ha trascendido a generaciones convirtiéndose en uno de los temas más solicitados para las fiestas de 15 años, incluso en las bodas. Cómo olvidar aquel concurso que organizó la estación de radio 97.7 FM, en el que se convocaba a las próximas quinceañeras a participar para ganar la oportunidad de bailar con Chayanne en su fiesta o bien, ganarse su vestido de corte princesa para lucir en tal ocasión. Tiempo de Vals fue escrita y compuesta por José María Cano, exintegrante de la banda española Mecano para el grupo Mocedades en la década de los 80, luego fue reeditada e interpretada en 1986 por la cantante dominicana Ángela Carrasco, pero el éxito rotundo llegó en la voz de Chayanne y forma parte de la lista de los 100 Discos que debes tener antes del fin del mundo, publicada en 2012 por Sony Music. Ahora, esta emblemática canción está más presente que nunca en la vida del astro boricua y de sus fans luego de que en TikTok se ha viralizado una serie de videos con una nueva coreografía presentada por adolescentes y que el cantante está dispuesto a aprenderse, al menos así lo comentó a través de su cuenta de Twitter. “¿Ya vieron el baile que están haciendo en TikTok de Tiempo de Vals? Voy a ver si me animo y lo hago”, escribió Chayanne y de inmediato sus millones de seguidoras apoyaron la moción, aunque aseguran que esa nueva coreografía nunca superará a la original. El video sin embargo, no está visible en la aplicación. A través de su perfil en Instagram, el también bailarín contó cómo fue que Tiempo de Vals llegó a sus manos y recordó que fue idea de un ejecutivo que siempre lo apoyó y que ya falleció, Tomás Muñoz. “José María Cano estaba en el grupo Mecano, exitosísimo y él tenía un tema y a Tomás le gustaba mucho el trabajo de José María”, explicó. Entonces, viajaron a Los Ángeles para escucharla y experimentó mucha incertidumbre pues se trataba de un tema diferente, un ritmo al que no estaba acostumbrado. “De alguna manera, lo quería ver como un vals moderno, pero era un vals, un, dos, tres, un, dos, tres, y fue un riesgo, pero era de esas cosas que se hizo”, dijo. Entonces, comenzó a grabarla en cabina. “Surgió sin esperar absolutamente nada a cambio, no sabíamos a dónde iba a llegar la canción y se ha convertido en una de las canciones clásicas de todas las bodas, quinceañeras, una cosa rarísima”, reflexionó Chayanne.