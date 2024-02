La triste despedida de Sylvester Stallone a Carl Weathers: Estoy destrozado





04/02/2024 - 07:42:47

Sylvester Stallone se siente afortunado de haber sido parte de la vida de Carl Weathers, quien murió este viernes a los 76 años. El actor interpretó a Apollo Creed en la franquicia cinematográfica 'Rocky', y su ex coprotagonista recurrió a las redes sociales para rendirle homenaje a través de un video en el que externó su sentir.

Sylvester Stallone está destrozado por la muerte de Carl Weathers “Hola a todos, hoy es un día increíblemente triste para mí. Estoy tan destrozado que ni siquiera puedo decírselo. Sólo estoy tratando de contenerlo porque Carl Weathers fue una parte integral de mi vida, de mi éxito, de todo lo relacionado con él”, expresó. “Le doy un crédito increíble y lo felicito porque cuando entró en esa habitación y lo vi por primera vez, vi la grandeza. Pero no me di cuenta de cuán grandioso era. Nunca podría haber logrado lo que hicimos con (Rocky) sin él', subrayó. Stallone, de 77 años, todavía guarda buenos y vívidos recuerdos del rodaje de las películas de Rocky con la estrella de Hollywood y el veterano actor admitió estar devastado por la noticia. “Era absolutamente brillante. Su voz, su tamaño, su poder, su habilidad atlética. Pero lo más importante, su corazón, su alma. Es una pérdida horrible. Y estoy parado aquí frente a esta pintura porque probablemente fue el último momento en el que estuvimos juntos en el ring y nunca lo olvidaré. Él fue mágico y fui muy afortunado de ser parte de su vida. Así que, Apolo, sigue golpeando”, concluyó.