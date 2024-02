Hallan un misil nuclear en el garaje de un estadounidense





04/02/2024 - 07:05:22

Un residente del estado estadounidense de Ohio guardaba un misil aire-aire Douglas AIR-2 Genie en el garaje de su casa, comunicó el viernes el Departamento de Policía de Bellevue, estado de Washington. El cuerpo policial recibió una llamada "bastante inusual" del museo de la Fuerza Aérea en Dayton, Ohio, que decía que un residente de Bellevue quería donar un artículo que había pertenecido a su vecino fallecido. El hombre dijo que su vecino lo había comprado en una venta de bienes. Tras el informe, los miembros de la división de patrulla de la Policía de Bellevue y del escuadrón antiexplosivos acudieron a la residencia, se comunicaron con el hombre que había llamado al museo y tuvieron acceso al misil. Al inspeccionar el objeto, los policías descubrieron que era un Douglas AIR-2 Genie (designación anterior MB-1) no guiado, diseñado para transportar una ojiva nuclear W25 de 1,5 kt. No había ninguna ojiva adjunta al cohete. Los miembros del escuadrón antiexplosivos confirmaron que el objeto estaba inactivo y no contenía combustible para cohetes, lo que significa que era un artefacto sin peligro de explosión. Los militares no solicitaron la devolución del misil y la Policía se lo dejó al vecino para que lo restaurara y lo exhibiera en un museo.