La radiación ultra violeta puede ocasionar quemaduras hasta de segundo grado: Perú y Bolivia tienen UV más altos





04/02/2024 - 06:19:10

¿Qué efectos causan en nuestra piel la radiación ultravioleta? ¿Podrían ser capaces de generar quemaduras?. Sí. La radiación UV tiene efectos negativos sobre la piel cuando se la expone a los rayos solares. Las mayores consecuencias de esta exposición son las quemaduras que pueden ser de primer o segundo grado, conocidas como insolación. La dermatóloga de EsSalud en Perú, Antuaneh Sobrino, dice que todo dependerá del tiempo de exposición al sol, pero también del tipo de piel de las personas. “Algunos pueden haber estado tan solo 10 minutos y les aparecen ampollas, mientras que otros están expuestos horas bajo el sol , y no se dañan”, comentó la especialista a la agencia Andina. Hace más de una semana, Perú registró la radiación ultravioleta (UV) más alta en lo que va del 2024 con un valor de 18, considerado extremadamente alto y peligroso para la salud si no se toman las medidas de precaución adecuadas. En el verano de 2016, el Perú registró una radiación ultravioleta de hasta 20 puntos, índices históricos si se tiene en cuenta que cualquier valor superior a 11 ya es extremo. Estos altos índices han posicionado al Perú como el país que recibe mayor radiación solar en todo el mundo, seguido de Bolivia, Chile y Argentina. Durante la temporada de verano, registran valores entre 18 y 21, incluso se puede llegar tranquilamente a 22 en el altiplano peruano-boliviano. En otros países esto es muy raro. Por ejemplo, en Europa un índice mayor que 11 sería catastrófico, esto más bien ocurren en la región tropical”, detalla.

No solo quemaduras Exponerse al sol tiene consecuencias inmediatas porque existen otros efectos como la aparición de manchas, lunares y lesiones benignas, lo cual ocurre, por lo general, a partir de los 35 años. ¿Qué es lo que ocurre? Hasta los 18 años el cuerpo absorbe la radiación UV que ha recibido a lo largo de todo ese tiempo. Se calcula que hasta esa edad, se acumula un 80 % de ella. Luego, entre los 18 y 25 años, la piel tiene sus propios recursos para cuidarse, sin embargo, a partir de los 25 años, empieza a envejecer. ¿Por qué envejece? porque las personas empiezan a perder anualmente el 1% de su colágeno, y es desde los 35 años que comienzan a manifestarse las lesiones de fotoenvejecimiento (arrugas, opacidad y flacidez) o manchas como la melasma, una especie de placa de pigmentación de color marrón oscuro que aparece justo sobre las áreas de la piel que se expusieron al sol durante los 18 primeros años. Generalmente, brotan en la cara. “El melasma se manifiesta también en las mujeres embarazadas y en caso de estrés”, acota.

Manchas y lunares Antuaneh Sobrino, refiere que, a partir de los 35 años, pero con más frecuencia después de los 40 años, comienza a presentarse el léntigo solar, un tipo de mancha redondita oscura, así como pecas y lunares, tanto en el rostro, como en el cuerpo. Los lunares como la queratosis seborreica (tumor benigno) son otra lesión cutánea que se manifiesta desde los 35 años. “Son impresionables porque cuando la gente se los rasca, muchas veces sangran y eso los asusta. Aparecen en el rostro, brazos o espalda”, alerta. Recomendaciones La experta de Essalud recuerda a la población que a partir de los 25 años las defensa de la piel disminuyen y por este motivo es fundamental optar por una vida saludable, libre de bebidas alcohólicas, pero sobre todo, del cigarro porque el consumo de nicotina envejece la piel, la vuelve más opaca y más vulnerable a los efectos nocivos de la radiación UV. Para evitar mayores lesiones en la piel es imprescindible el uso permanente de bloqueador, así como de sombreros de ala ancha y sombrillas en caso se vaya a la playa o a la piscina. Se sugiere usar camisas y vestidos con manga larga, de color oscuro y de algodón (de tejido tupido, sin huequitos) porque evitan que las radiaciones del sol ingresen a la piel. Es mejor no usar prendas de los colores claros, como el blanco, porque las absorbe. En todos los casos debe usarse siempre un buen bloqueador. Finalmente, la experta aconsejó hidratar mucho el cuerpo, con el consumo de abundante agua, frutas como la papaya, melón y sandía; además de verduras.