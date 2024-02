Telenovelas en TikTok: Romance y traición en episodios de un minuto





NY Times.- Cuando, en primavera, Albee Zhang recibió una propuesta para producir cortometrajes cursis hechos para el celular, se mostró escéptica y la rechazó. Pero las ofertas siguieron llegando. Finalmente, Zhang, productora desde hace 12 años, se dio cuenta de que podía ser una nueva forma rentable de contar historias y aceptó. Desde el verano, ha producido dos cortometrajes y está trabajando en otros cuatro para varias aplicaciones que crean contenido genérico dirigido a las mujeres. Es como una película de Lifetime dividida en videos de TikTok. Es como una telenovela, pero para el corto intervalo de atención en la era del internet. La aplicación más popular de este nuevo género es ReelShort, que ofrece contenido melodramático en episodios de un minuto rodados verticalmente y que espera llevar a Estados Unidos una fórmula de éxito establecida en el extranjero enganchando a millones de personas a sus contenidos breves. ReelShort es propiedad de Crazy Maple Studio, una empresa del norte de California respaldada por la editorial digital COL Group, con sede en Pekín. Entre los títulos de ReelShort figuran La doble vida de mi esposo multimillonario, Me casé sin ti y Destinada a la venganza: durmiendo con el enemigo. Estos programas tienen una fórmula: las tramas incluyen romance y venganza, los personajes son arquetípicos y los diálogos sencillos.

El género, extremadamente breve, se hizo popular en la región Asia Pacífico durante la pandemia, y Joey Jia, director general de Crazy Maple Studio, se dio cuenta del éxito. ReelShort pretende enganchar a la gente tan pronto como es posible, ya que gran parte de la acción se desarrolla en los primeros episodios, que son extremadamente breves. “Se trata de un modelo en el que el suscriptor paga conforme ve el contenido”, explicó Jia. “Si la historia confunde, no la van a seguir viendo”. El costo de realización de estos contenidos es relativamente bajo, 300.000 dólares o menos, según Crazy Maple Studios. Los equipos son pequeños y están formados en parte por recién graduados de cine en Los Ángeles, según actores que han trabajado en las producciones. Los espectadores pueden ver decenas de episodios de un minuto de duración en ReelShort de forma gratuita a través de distintas plataformas, como YouTube y TikTok. Pero en algún momento deben pagar o ver anuncios para desbloquear episodios posteriores. A veces, la gente paga hasta 10 o 20 dólares para seguir viéndolos, precisó Zhang. “¿No es una locura de negocio?”. En diciembre, Jia declaró a The Wall Street Journal que la empresa ya había obtenido 22 millones de dólares en ingresos. “Para crear una aplicación exitosa, tienes que averiguar cuál es tu público principal”, explicó. Y ese público son las mujeres aficionadas a las telenovelas. (El público de ReelShort son mujeres en casi un 75 por ciento, dijo Jia).

Jia afirmó que no trata de competir con servicios de emisión en continuo como Netflix. Si tienes tiempo de sentarte en el sofá unas horas, quizá ReelShort no sea la aplicación que abras. Es para esos momentos intermedios: en una parada de autobús, en el baño. “Usamos un modelo de negocio muy distinto y nos encargamos de un momento distinto”, comentó Jia. ReelShort no es la primera aplicación propiedad o en parte propiedad de una empresa china que irrumpe en Estados Unidos. TikTok y las aplicaciones de compras Shein y Temu han estado entre las más descargadas en los últimos meses en la tienda de aplicaciones estadounidense de Apple. Pero para TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, esto ha sido problemático. Legisladores de Estados Unidos, Europa y Canadá han expresado su preocupación por la posibilidad de que TikTok y su empresa matriz pongan en manos del gobierno chino información personal sensible y han trabajado para restringir el acceso a la popular aplicación. ReelShort no se ha enfrentado al mismo tipo de presión. El mes pasado, ReelShort fue descargada un millón de veces y generó ingresos de 5 millones de dólares en la tienda de aplicaciones de Apple, según la empresa de datos Sensor Tower, y además fue descargada tres millones de veces en la Play Store de Google, donde generó ingresos de 3 millones de dólares. Desde noviembre, ReelShort se ha situado entre las 15 aplicaciones de entretenimiento más populares en ambas tiendas la mayoría de los días. (Durante unos días de noviembre, ReelShort incluso superó a TikTok como aplicación de entretenimiento más popular en la tienda de aplicaciones de Apple). En total, más de siete millones de personas descargaron ReelShort en Estados Unidos en 2023, en teléfonos Apple y Android combinados, según data.ai. En todo el mundo, hubo más de 24 millones de descargas el año pasado. Después de Estados Unidos, India es el segundo mayor mercado de ReelShort, seguido por Filipinas. A medida que ReelShort aumenta su contenido, la calidad de las producciones mejora, afirmó Leomax He, que dirigió tres producciones para la aplicación el año pasado. Algunos rodajes cuentan ahora con un coordinador de acrobacias o de intimidad.“Los presupuestos han aumentado, las cámaras son mejores y los equipos son más numerosos”, dijo He, de 27 años.