Confeagro advierte que el país está al borde de una severa crisis económica: $us 1.000 millones en pérdidas





03/02/2024 - 18:28:33

La Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) advirtió este sábado, que el país está al borde de una severa crisis económica y afirmó que centenares de familias productoras van camino a la quiebra y al cierre de sus unidades productivas. Mientras que desde el IBCE calculan las pérdidas en 1.000 millones de dólares. El pronunciamiento Confeagro advierte que “Bolivia necesita menos política y más trabajo, más acción y menos destrucción”. Confeagro dijo su palabra cuando se cumple casi dos semanas de bloqueo convocado por el ala leal al jefe del MAS, Evo Morales, exigiendo elecciones judiciales a raíz de su inhabilitación como candidato presidencial dispuesta por el Tribunal Constitucional Plurinacional, publica Erbol. Al dar cuenta de la situación económica del sector productivo, pidió a las autoridades de gobierno y dirigentes políticos que piensen en el pueblo, en las amas de casa que día a día tienen que alimentar a sus hijos, en centenares de familias productoras que están perdiendo su cosecha y sus animales. Recuerda que como productores fueron golpeados por la pandemia y la guerra que incrementaron los precios de los insumos que importamos y también por la sequía que los encontró cuando estaban en plena recuperación. En la actual coyuntura enfrentan el golpe final que llega con la falta de dólares, la irregularidad en el abastecimiento de combustibles y los bloqueos. “Estamos al borde de una severa crisis económica, por una serie de factores y medidas que no se hicieron oportunamente, todas las exportaciones para generar divisas se encuentran paralizadas generando pérdidas a todos los que participan en las distintas cadenas productivas”, agrega el pronunciamiento. Indica que el sector agropecuario genera el 15% del PIB, el 25% del empleo y 24% de las exportaciones, convirtiéndose en el principal soporte de la economía. A manera de exhortación, dijo a los políticos que, si quieren conquistar a la población, trabajen por ella, no le destruyan sus fuentes de sustento y se permita el cierre de unidades productivas, de empleos disminuyendo la capacidad productiva nacional. IBCE: Bolivia suma $us 1.000 millones en pérdidas por el bloqueo Las cifras que por el bloqueo de campesinos afines a Evo Morales deja cifras que golpean la economía. Este sábado, cuando se cumplen 13 días de la medida de presión, el gerente del IBCE, Gary Rodríguez, en declaraciones a Unitel, dijo que las perdidas suman 1.000 millones de dólares, cifra que continuará subiendo pues la medida de presión continúa en Cochabamba. “Nosotros estamos de acuerdo con el cálculo que ha hecho el Gobierno, de un poco más de 75 millones de dólares por día. Eso significa que desde el 22 de enero ya tenemos una pérdida agregada de $us 1.000 millones”, explicó Rodríguez. Rodríguez agregó que a las pérdidas económicas, hay que agregarle las afectaciones que sufren en sus negocios los exportadores, importadores, transportistas, comerciantes, trabajadores e incluso los consumidores. “Cargamos con la elevación de precios y también con la pérdida de la imagen internacional, y una vez más con la afectación de nuestro derecho a vivir en paz, en armonía y a circular libremente”, puntualizó. “Bolivia lo que menos precisa en este momento es bloquear su desarrollo y lo hemos dicho hasta el cansancio. Cualquiera sea el bloqueador, cualquiera sea el motivo, no podemos estar ajenos a que el bloqueo bloquea nuestro desarrollo, así parezca redundante”, señaló Rodríguez. Ante la medida de presión que se mantiene, Rodríguez pidió hacer cumplir la Constitución y las leyes bolivianas. Citó por ejemplo el artículo 21 de la Carta Magna, que habla del derecho a la libre circulación y el 46, con el que se garantiza el derecho al trabajo.