Gobierno confirma 12 puntos de bloqueo en Cochabamba





03/02/2024 - 17:57:06

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, confirmó este sábado que sectores radicales afines a Evo Morales mantienen 12 puntos de bloqueo en el departamento de Cochabamba, por lo que instó a los movilizados a levantar la medida de presión porque no se justifica ante el acuerdo para las elecciones judiciales. “Los bloqueos en su mayoría han sido levantados, pero, lamentablemente, continúan en el departamento de Cochabamba. Tenemos 12 puntos de bloqueos fijos; y la cantidad de personas movilizadas ha reducido de manera significativa”, explicó en conferencia de prensa. Según datos de la Policía, 3.000 personas están movilizadas.

Ríos exhortó a los sectores que continúan bloqueando los caminos a levantar la medida, para evitar “asfixiar” la economía de los bolivianos por intereses políticos y personales. Afines a Morales cumplieron el viernes 12 días de bloqueo, la mayoría fueron levantados tras el acuerdo que viabilizó las elecciones judiciales. La medida exigía elecciones judiciales y la renuncia de los magistrados prorrogados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional ante la falta de elección de nuevas autoridades. Ríos remarcó que el Gobierno respeta el derecho a la protesta y la libre expresión, mientras no atenten contra los derechos de los demás bolivianos y generen actos de violencia. No serán intervenidos los bloqueos, para evitar la confrontación entre bolivianos y, además, porque intereses políticos buscan “violencia, muerte y derramamiento de sangre”. Los gupos radicales afines a Morales mantienen bloqueos en los sectores de Bulo Bulo y El Locotal.