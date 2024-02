Crean en Japón robots para calmar a los bebés cuando viajan en vehículo





03/02/2024 - 11:42:22

Si se conduce solo un automóvil con un bebé, se recomienda que el asiento infantil mire hacia atrás por razones de seguridad. El problema con esto es que para el conductor, desde su posición, es difícil ver la cara del pequeño y saber cómo está. Nissan y el operador de la tienda de productos para bebés Akachan Honpo realizaron una encuesta a unos 1.100 padres con niños de hasta 1 año y 6 meses que les permitió descubrir que sus mayores preocupaciones son no poder consolar al bebé cuando llora y no poder supervisar su estado mientras conducen. En ese escenario, Nissan y Akachan Honpo han desarrollado dos robots con forma de juguete de peluche para que entretengan al bebé o lo consuelen si llora e informar a su padre o madre al volante si está dormido o despierto. Uno de los robots, llamados Iruyo, está en la parte trasera del coche, frente al bebé sentado en el asiento infantil, revela Mainichi Shimbun. El otro, situado en el tablero, en la parte delantera del coche, actúa como enlace entre el primer robot y el conductor. Si el bebé está llorando, el conductor le dice al que tiene cerca “Iruyo” (“Estoy aquí”) y otras tres expresiones predeterminadas, y el robot que está atrás comienza a hacer unos movimientos (como agitar la mano) para calmar al bebé. El robot de atrás tiene una cámara para detectar cambios en las expresiones faciales del bebé. La información que registra es enviada al otro robot, que le avisa al padre o la madre si el bebé está despierto o dormido abriendo o cerrando los ojos. De acuerdo con pruebas realizada, el 90 % de los pequeños mostró interés en Iruyo. No hay planes por ahora de comercializar los robots, pero está previsto que se usen en varias locaciones, entre ellas la sede de Nissan en Yokohama, y que sirvan para el futuro desarrollo de tecnologías que ayuden a los padres a criar a sus hijos. (International Press)