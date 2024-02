Incontrolables incendios en Chile obliga a decretar estado de excepción y toque de queda en varias comunas





03/02/2024 - 11:12:18

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha decretado este sábado estado de excepción por catástrofe ante la grave situación por los incendios forestales que vive desde este viernes la región de Valparaíso, donde varios focos simultáneos quemaron más de 1.000 viviendas y obligaron a evacuar partes de Viña del Mar y sectores de las poblaciones de Quilpué y Villa Alemana. "Hemos decidido adelantar el COGRID a las 1230 am. La situación de los incendios forestales especialmente en la 5ta región es muy difícil por las temperaturas y vientos, pero sepan que estamos con Gobierno, Bomberos, CONAF, Carabineros y sociedad civil desplegados al máximo de las capacidades para enfrentar la emergencia. He decido además decretar Estado de excepción por catástrofe para disponer de todos los recursos necesarios" escribió Boric en su cuenta de X. Los incendios se propagaron rápidamente durante la noche. Aún no está claro la magnitud de los daños y cuántas personas cayeron víctimas del fuego, pero la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que ya tienen al menos 19 fallecidos.

Tohá también anunció que se decreta el toque de queda en las comunas de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache entre las 8 de la mañana hasta el mediodía por los trabajos de extinción de las llamas que afectan a la región. La ministra explicó que los servicios de emergencia tienen que ocuparse del levantamiento de las víctimas, de las viviendas afectadas y garantizar la seguridad. "Este toque de queda tiene por objeto que los traslados que se hagan estén exclusivamente ligados a los servicios de emergencia, potenciales evacuaciones y actividades propias del enfrentamiento de la situación que se está viviendo", agregó. Según estimaciones preliminares, los incendios forestales han afectado al menos 100 viviendas en Quilpué y alrededor de 1.000 en Viña del Mar. También han provocado interrupciones de tránsito. Tohá advirtió que el metro de Valparaíso no va a funcionar ya que el puente ferroviario Las Cucharas, que atraviesa el estero Marga Marga, quedó cortado por el fuego.

Un reporte de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el incendio forestal de mayor magnitud está en la Reserva Lago Peñuelas, al costado de la principal autopista a la zona, que ha quemado más de 7.000 hectáreas. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, aseguró que una situación “de esta envergadura no había sucedido en la Región de Valparaíso”. “Estamos frente a una catástrofe sin precedentes, una situación de esta envergadura no había sucedido en la Región de Valparaíso, son más de cinco focos simultáneos y el sector más perjudicado nuevamente es Viña del Mar”, apuntó. Viña del Mar y Valparaíso se encuentran a 120 km al noroeste de Santiago y con gran afluencia de turistas en este periodo de vacaciones. Las rutas a estas playas del Pacífico fueron cerradas el viernes después del mediodía, y varios focos de fuego se expandieron muy rápidamente quemando zonas pobladas, donde colapsaron las rutas alternativas de miles de personas que intentaban evacuar.