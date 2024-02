Facción de Creemos no firmó el acuerdo para judiciales porque convalida a los prorrogados





03/02/2024 - 07:26:46

Erbol.- La facción de Creemos, que responde al liderazgo de Luis Fernando Camacho, decidió no firmar el acuerdo para convocar a elecciones judiciales, además de que expresó su rechazo al convenio anunciado en la Vicepresidencia. El delegado de esta facción era el senador Henry Montero, quien no firmó el documento bajo el argumento de que convalida a los magistrados prorrogados. “Los legisladores de Creemos no firmamos el acuerdo sobre #EleccionesJudiciales porque primero deberían irse los violadores de la CPE, los autoprorrogados del Tribunal Constitucional y el Órgano Judicial, recién tratar y aprobar la Ley de Elecciones Judiciales; sin embargo, el acuerdo de hoy es al revés”, criticó Montero, mediante redes sociales. El acuerdo fue firmado por el MAS “evista” y “arcista”, Comunidad Ciudadana y la facción disidente de Creemos, mediante el diputado Leonardo Ayala. El convenio implica que se apruebe la ley para convocar a elecciones judiciales, mientras que el cese de los prorrogados se tratará después incluso de aprobar cuatro leyes de créditos internacionales. El senador Montero consideró que así se echó "agua bendita" a los prorroguistas. De la misma facción “camachista”, María René Álvarez, denunció que con el acuerdo se ha “negociado abrir más deuda para los bolivianos en forma de créditos, a cambio de tratar la autoprórroga de los magistrados usurpadores”. Consideró que existe ingenuidad o complicidad de esta oposición, porque se permite que los magistrados prorrogados sigan en funciones. “Como miembro de la Directiva y Cuarta Secretaria de la Cámara de Diputados, expreso públicamente mi total desacuerdo con este pacto entre masistas y opositores, porque permiten que se siga vulnerando la Constitución, las leyes vigentes y las atribuciones de la función legislativa”, agregó Álvarez.