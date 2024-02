Rodríguez Veltzé opta por meritocracia para Judiciales: El voto no los vuelve más independientes







03/02/2024



Opinión.- El expresidente de Bolivia y extitular de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Eduardo Rodríguez Veltzé, conversó con OPINIÓN, a raíz de la crisis generada por las Elecciones Judiciales, la prórroga de magistrados y el bloqueo “evista” que el viernes cumplió su jornada número 12 de corte de vías en el país.

El expresidente se sumergió en la médula del problema y abrió el debate para encontrar otras modalidades de elección de autoridades judiciales. Dejó clara su postura: prefiere la meritocracia en lugar del voto popular para la elección de las autoridades del Órgano Judicial.

También expresó su rechazo total al prorroguismo, al cual calificó como un “falso debate”, inédito y sin precedentes en la historia del país.

Rodríguez Veltzé también censuró el silencio del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, a quienes los invocó a “tomar postura” y decir “qué van a hacer”, puesto que la población necesita certezas en torno al respeto a sus derechos constitucionales.

Por otro lado, instó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa -quien tiene la atribución de resguardar la legalidad- a pronunciarse.

A continuación, el "cara a cara" con el hombre que analiza la coyuntura apegado a sus bases técnicas.

-Periodista (P): El problema actual tiene dos ámbitos: en el primero, la salida constitucional y en el segundo, la salida política. En su opinión, ¿cuál será la salida constitucional a esta crisis judicial?

-Rodríguez Veltzé (RV): No hay otra salida posible que no sea aquella que es constitucional. No hay salidas políticas que tengan el nivel de legitimidad y den certezas a los ciudadanos, sobre todo cuando se pone en entredicho sus derechos. Creo que hay un ordenamiento que debe honrarse, las autoridades judiciales se eligen, algunas por voto popular y otras por las propias autoridades judiciales, a través del Consejo de la Magistratura. Estos procedimientos se han visto afectados por demoras en las etapas de preselección de los altos magistrados, demoras que se han realizado de manera deliberada, afectando la oportunidad en la cual debía cumplirse. Esa afectación posiblemente obedece a razones político partidarias, lo cual es un verdadero despropósito, y afecta a todos. Por eso tenemos este nivel de protesta ciudadana o protesta política, como quiera llamarse. Lo que debe suceder a mi juicio es reencaminar ese proceso demorado, con una ley que llame o convoque a esa preselección de autoridades y estas asumirán funciones y se reencaminará el orden establecido. No hay otra salida posible, no hay prórroga posible.

-P: ¿Cómo se podría reencaminar esta solución al problema? El último auto constitucional 034/2024 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) le ha dicho a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que debe reconocer esta prórroga, en cumplimiento de la 049/2024.

-RV: Yo tengo un criterio muy claro por el que sostengo que este debate de autoprórroga es falso. La Constitución señala que el plazo de este mandato es de seis años, ni un día más ni menos. Estos ciudadanos cesaron, dejaron de tener autoridad judicial el 31 de diciembre de 2023. Su autoprórroga no es válida. No solo no es válida, sino que está sancionada por nulidad absoluta, por la propia Constitución Política del Estado (CPE), que en el artículo 122 señala que son nulos los actos de aquellos que ejerzan autoridad sin competencia que emane de la ley. Específicamente, la Constitución señala que nadie puede ejercer jurisdicción que no nazca de la ley. Estos ciudadanos que han decidido quedarse en los cargos no tienen una ley que ampare su mandato. Esto es una declaración de ellos mismos, realizada sin mandato posible, de manera que es un falso debate. Estos ciudadanos están emitiendo autos y decisiones que, a mi juicio, no tienen valor.

-P: Debido a que no tienen validez, entendemos que a partir del 31 de diciembre todo lo que ha emitido hasta hoy es nulo. Esto significa que la reunión instalada en La Paz debería partir, ¿de qué diálogo verdadero?

-RV: El diálogo en La Paz es el ejercicio de sus atribuciones legislativas. Creo que el vicepresidente David Choquehuanca, al convocar a sus jefes de bancada, a los presidentes de ambas cámaras y a los representantes de las fuerzas políticas, simplemente está poniendo en su lugar a quienes deben tomar decisiones y no es un diálogo político, debería ser un ejercicio de procedimiento legislativo que culmine con la promulgación y sanción de una norma, que la promulgará el presidente Luis Arce. Acá no cabe, de ninguna manera, atender estas decisiones cautelares. Lo que ha emitido el TCP, desde mi punto de vista, no tiene valor alguno.

-P: Entonces, para que la población entienda, ¿lo único que tiene que hacer el diálogo es aprobar la convocatoria a Elecciones Judiciales?

-RV: (Asiente) Y, dejar sentado, eso ayudaría a resolver de manera muy simple y muy fácil el problema de la prórroga, de que la CPE ha resuelto por la vía de la nulidad establecida cualquier acto de quien pretenda ejercer funciones jurisdiccionales que no emanen de la ley.

- P: Cuando habla de un falso debate, y nombra la prórroga, ¿a qué se refiere?

-RV: Muy sencillo (…). En resumen, en sencillo, tú no puedes autoprorrogarte y si te has autoprorrogado o has dicho que te has autoprorrogado, cualquiera de tus actos es nulo. No necesitan que alguien así lo declare.

-P: ¿Hay sanciones para esto?

-RV: Creo que debe valorarse seriamente, porque quien tiene la atribución de resguardar la legalidad, según la CPE, y en su caso iniciar la acción penal pública es el Fiscal General del Estado. El señor Juan Lanchipa hace ya un mes debería haber dicho algo. Estamos esperando que el Ministerio Público se pronuncie.

-P: Respecto a ello, en alguna publicación usted dijo que también es momento de que se pronuncien las autoridades nacionales...

-RV: Yo creo que está en sus manos y están deliberando encontrar una salida. Yo no pongo acento tanto en los juicios de responsabilidades, en un afán inquisitivo. Eso vendrá a su tiempo. Hoy día, lo que el boliviano, el ciudadano necesita es certeza. Yo tengo que tener un espacio donde pueda resolver mis pleitos, mis recursos de manera confiable, sentirme que quien atiende la Justicia es gente imparcial y eficiente. Eso tiene que entenderse algún momento y no solo a nivel de la cúpula, sino de todo el sistema. Es una reforma muy demorada y está más demorada porque justamente desde dentro del sistema se pone piedras en el camino.

-P: ¿Tenemos antecedentes de prórrogas en gobiernos pasados?

-RV: No tanto de prórrogas, sino de conformación de tribunales en períodos de transición. Tuvimos un antecedente en 2004, en el gobierno de Carlos Mesa, cuando en un receso parlamentario se optó por una designación, por el presidente Mesa, de un número de autoridades de la Corte Suprema y creo del fiscal que se posesionaron, pero al poco tiempo el TCP remitió una decisión por la cual se declaró inconstitucional esa designación. Años después, el presidente Evo Morales también en una transición al régimen del nuevo orden constitucional en su capacidad presidencial designó funcionarios interinos para esa transición, como emergencia de renuncias que se habían producido en sus órganos. Esos son los antecedentes que yo encuentro, no tanto de prórrogas, sino de suplir o llenar vacancias. Pero, para mí, lo que ha ocurrido con esta prórroga no tiene un precedente en la historia del país. Es, francamente, inédito.

- P: Al respecto, desde el Gobierno se asegura que de cesar en sus funciones (magistrados), habría un vacío de poder y se descabezaría al Órgano Judicial, ¿qué opinión le merece esto?

-RV: No comparto ese criterio en absoluto. No hay vacío porque no desaparece el Órgano Judicial, no desaparece el TCP, simplemente hay un término en el cual han cesado sus titulares y van a ser reemplazados en un periodo que deberá ser en el menor tiempo posible. Ese período se supera con la suspensión de los plazos procesales. Y, lo voy a poner en términos muy prácticos, un ciudadano que tiene un proceso, un pleito, un conflicto, tiene que esperar durante años que el juez los resuelva en su distrito o departamento. Más años, dos o tres, en la Corte Departamental. Por lo menos, dos o tres, en el Tribunal Supremo. Estamos hablando de que, en este país, y este es un tema estructural de fondo, toma años resolver un proceso. Entonces, ¿qué vacío se puede alegar, si desde ya, se debe esperar años para que llegue a Sucre? ¿Van a resolver en cuestión de meses, semanas, los procesos por miles pendientes? Simplemente hay que entender que es parte de una estructura que ya está demorada. No puede ser que a título de autoprórroga, se alegue vacío. Eso no es posible. Cuando a mí me nombraron ministro, entonces así se llamaba de la Corte Suprema, encontré que el rezago procesal por siete vacancias de 12, en esa época el año 1.999 teníamos siete vacancias de 12, llevaba más de cinco años de demora. No hubo vacío de poder, simplemente demoras. Aquí se agrega una demora por responsabilidad del propio TCP que frenó el proceso de preselección.

-P: A partir de este momento, ¿cómo ve el tema de las Elecciones Judiciales? Hemos visto que en anteriores oportunidades también se ha tenido problemas. Surge un momento ya en el que hay que pensar en replantearnos esta modalidad. Cambiar, quizá, la forma de elección.

-RV: Cuando se debatía en la Asamblea Constituyente esta modalidad, yo expresé un criterio y lo mantengo. Creo que es mucho mejor encontrar modalidades más sencillas que aquilaten mejor la meritocracia que el voto popular. El voto popular, por sí mismo, no avala la independencia ni la imparcialidad de los ciudadanos que pretendan ser jueces. El voto no los convierte en sabios ni más independientes. Puede ser cualquier otra modalidad. Yo pondría acento en la valoración del desempeño profesional. El Estado debería ocuparse de fortalecer los espacios de evaluación de las decisiones judiciales en la sistemática de los precedentes, de la confiabilidad, de su desempeño, antes que solo mirar quién los designó. Me tocó ser magistrado de la Corte Suprema y ya entonces señalé que el hecho de que políticos hayan votado en determinado momento, por lo que era una elección por dos tercios, no convertía, por lo menos en mi persona, en miembro de ningún partido de los que había intervenido en esa votación. Los partidos o los ciudadanos pueden participar, pero eso no convierte al juez en político.

-P: Entonces, ¿cuál sería esta modalidad de elección?, ¿cómo la llamaríamos?

-RV: Prefiero que se retorne a un sistema donde intervienen los órganos de poder, que es fundamental. No es una persona la que elige y la mejor representación posible es la ALP con mecanismos que se los puede trabajar de manera antelada, que exploren la idoneidad, el mérito y el desempeño de cada candidato y con eso pongan a consideración de la ALP su elección. Esa es la fórmula más aceptable a nivel de otros países y de tribunales internacionales. El voto popular, a mi juicio, es inconducente y nos puede llevar a estas dilaciones, como lo estamos viviendo.

-P: Es decir que, a partir de esta crisis judicial, ¿urge replantearnos este debate?

-RV: Yo vengo sosteniendo que desde la crisis 2019, una crisis de amplio espectro si se quiere llamar, el país vive un momento constituyente. Es decir, un momento en el que debe reflexionarse cambios constitucionales.

-P: Para finalizar, ¿cuál es el rol que debería cumplir en este momento el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca ante 12 días de bloqueo, una afectación económica millonaria, una Cochabamba cercada y el clamor de levantar los bloqueos?

-RV: Yo creo que es fundamental, lo dije en una expresión de redes sociales, que el presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente, Choquehuanca, tomen una posición personal, institucional sobre este asunto. No puede ser que llevemos meses, no solo desde el 1 de enero, llevamos meses con alertas de que estábamos demorados, sin que ninguno de los dos haya dicho media palabra. Son cabeza de dos órganos de poder público que por la CPE están obligados, subrayo, obligados a coordinar y cooperar sus atribuciones en función a los intereses de la ciudadanía. Su silencio, su desatención al problema es censurable. Yo invoco, con el mayor respecto a que don Luis Arce y don David tomen una postura y dejen muy claro qué es lo que van a hacer.