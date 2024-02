Jerges Mercado: En Diputados se definirá qué sucederá con la prórroga de los magistrados





02/02/2024 - 19:52:48

El jefe de la bancada del MAS Jerges Mercado informó que Diputados definirá qué sucederá con la prórroga de mandato de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cuando trate el proyecto de ley 075, una vez aprobado el proyecto 144 de elecciones judiciales. El proyecto de ley 075 deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 que dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional ante la falta de elección de los nuevos magistrados, tarea que no cumplió el Legislativo en 2023. “El acuerdo es para que se trate esa ley (075). Será el pleno camaral el que defina qué hacer al respecto. Hay ideas encontradas, hay puntos de vista diversos, nosotros hemos dicho siempre: queremos nuevas autoridades judiciales, no las queremos las que están ahí, pero no queremos dejar descabezado un órgano tan importante, no se lo puede dejar descabezado”, insistió. También fue parte del acuerdo el tratamiento del proyecto de ley 073, que suspende los plazos procesales en todas las materias en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, desde el 2 de enero hasta la posesión de las nuevas autoridades judiciales elegidas por voto popular. En efecto, el punto dos del Acuerdo para garantizar la ley de elecciones judiciales 2024 refiere que los proyectos de ley 073/22-23 y 075/22-23 “serán tratados, por tiempo y materia, en la Cámara de Diputados en la sesión siguiente a la aprobación del Proyecto de Ley 144/2022-2023, y de al menos 4 de los Proyectos de Ley” vinculados créditos para distintos proyectos. Mercado explicó que las alternativas a la prórroga de mandatado deben estar apegadas a la Constitución Política del Estado y a la declaración constitucional 0049/2023, que dispone la prórroga de mandato de las altas autoridades del Órgano Judicial hasta la elección y posesión de los magistrados y consejeros por las fallidas elecciones judiciales en 2023. El acuerdo logrado por el vicepresidente David Choquehuanca con el MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos garantiza la celebración de las elecciones judiciales y, por lo tanto, el bloqueo de caminos de los seguidores de Evo Morales debería ser levantado, afirmó. Sectores afines al evismo cumplen un bloqueo de 12 días, precisamente, exigiendo elecciones judiciales y anular la prórroga de mandato de las máximas autoridades judiciales. De persistir las medidas de presión se demostrará que los impulsores tienen otros objetivos, advirtió.