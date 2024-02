Bloqueo de caminos se mantiene hasta que se promulgue la ley de elecciones judiciales





02/02/2024 - 19:37:20

Grupos afines al ala 'evista' anunciaron este viernes que los bloqueos de carreteras en el país se mantendrán hasta que la ley sea promulgada. "Los bloqueos continúan hasta que se promulgue la ley. Esto implica que el lunes se discutirá en la Cámara de Diputados, el martes en el Senado y, una vez aprobada en ambas instancias, se enviará de inmediato al ejecutivo para su aprobación final", dijo por su parte el diputado Gualberto Arispe en declaraciones a la Red UNO. Los legisladores que mantenían una huelga de hambre han decidido dar un cuarto intermedio en su protesta para dirigirse a los sectores sociales y explicar detalladamente cada punto del acuerdo político alcanzado. "Este bloqueo nacional de caminos persistirá hasta que se apruebe la ley de elecciones judiciales", declaró Humberto Claros, dirigente campesino del Trópico de Cochabamba. A través de una conferencia de prensa, Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, dio a conocer detalles del acuerdo logrado. "En este proyecto de ley se limita el tratamiento de la preselección para las elecciones judiciales; no se reconoce la prórroga o autoprórroga de los magistrados", indicó la autoridad. De acuerdo al documento firmado, tras la aprobación de la ley, los diputados están en la "obligación" de tratar las leyes 073, y 075, referidas al congelamiento de plazos procesales, y cese de funciones de los actuales magistrados. Andrónico: Acuerdo no reconoce la prórroga o autoprórroga de magistrados A través de una conferencia de prensa, Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, dio a conocer detalles del acuerdo logrado a través del Diálogo Judicial, para el tratamiento de la Ley de Elecciones Judiciales, publica la Red UNO en su portal. "En este proyecto de ley se limita el tratamiento de la preselección para las elecciones judiciales; no se reconoce la prórroga o autoprórroga de los magistrados", indicó al inicio de su declaración. Señaló que, tras varios días de arduo trabajo, consensuaron que la Cámara de Diputados debe convocar para hoy (viernes) el tratamiento en el pleno; y que tras que logren su aprobación, la Cámara de Senadores lo tratará de manera inmediata para posterior promulgación.