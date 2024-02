Arce aboga que las elecciones judiciales se realicen al margen del cuoteo político





02/02/2024 - 19:22:54

El presidente Luis Arce abogó por elecciones judiciales en el marco de la Constitución Política del Estado y alejada del cuoteo, porque la justicia “está demasiado deteriorada como para estar cuoteándose por simples caprichos personales de algunos”, dijo. Aclaró que su administración en ningún momento se opuso a la celebración de las elecciones judiciales y recordó que esa es una tarea de la Asamblea Legislativa, que en 2023 no concretó este proceso, lo que derivó en una sentencia constitucional que prorrogó el mandato de las altas autoridades del Órgano Judicial y del TCP hasta la elección de las nuevas autoridades. “Hay la totalidad predisposición de nuestros asambleístas (…) nosotros nunca nos hemos negado a que haya las elecciones (judiciales), pero que se hagan dentro del marco constitucional y sin cuoteos. La justicia ya está demasiado deteriorada como para estar cuoteándose allá, por simples caprichos personales de algunos”, afirmó durante la entrega de una escuela, viviendas y un puente vehicular en Poopó. Arce lamentó que por las fallidas elecciones judiciales se impulse un bloqueo de caminos que cumple 12 días y pone en riesgo una de las principales actividades económicas del departamento de Oruro, el Carnaval de Oruro. “Por supuesto que no estamos de acuerdo con ningún tipo de bloqueo, hoy estamos poniendo en riesgo el Festival de Bandas del día de mañana (sábado) y si siguen los bloqueos estamos poniendo en riesgo la actividad económica más importante que tiene Oruro, el carnaval de Oruro”, alertó. “Nosotros queremos que sea ágil la justicia, que resuelva los problemas y, lo más importante, que falle en justicia, de acuerdo a la ley, el que tenga la razón pues que tenga y el que no tenga tendrá que aceptar que no tiene la razón”, reflexionó.