Murió el actor Carl Weathers, estrella de ‘Rocky’





02/02/2024 - 18:55:54

El actor Carl Weathers, famoso por su recordado papel como Apollo Creed en las primeras cuatro entregas de la emblemática saga Rocky, falleció este jueves a los 76 años. Según Deadline, así lo informó su familia, que aun no ha dado detalles en torno a su muerte. El último trabajo actoral del actor estadounidense fue en la exitosa serie The Mandalorian, en 2019. “Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Carl Weathers”, dijo su familia en un comunicado. “Murió pacíficamente mientras dormía el jueves 1 de febrero de 2024... Carl fue un ser humano excepcional que vivió una vida extraordinaria”. “A través de sus contribuciones al cine, la televisión, las artes y los deportes, ha dejado una huella indeleble y es reconocido en todo el mundo y a través de las generaciones. Era un hermano, padre, abuelo, compañero y amigo muy querido”, finalizaron sus seres queridos. Hace apenas un mes, la casa productora Lucasfilm había anunciado oficialmente que ya se estaba preparando una nueva película titulada The Mandalorian & Grogu, que estará bajo la dirección de Jon Favreau, el creador de la serie original. Aun no está claro si la realización de este filme, que explorará aún más el universo de los mandalorianos, seguirá en curso tras la muerte de Weathers o si se harán cambios internos. Carl Weathers nació en enero de 1948 en Nueva Orleans. A lo largo de su carrera de cinco décadas en la industria televisiva y cinematográfica protagonizó más de 75 películas y programas de televisión. Su versatilidad actoral se evidenció aún más durante sus últimos años de vida, gracias a su participación en la exitosa serie de Disney+, The Mandalorian, donde compartió roles junto a Pedro Pascal interpretando a Greef Karga, el líder del Gremio de Cazarrecompensas. Además de que su actuación en la serie en nueve episodios a lo largo de tres temporadas le valiera una nominación a los Emmy en 2021, también demostró su talento detrás de cámaras al dirigir capítulos en las temporadas 2 y 3. Uno de los roles más memorables de Weathers fue como el boxeador campeón Apollo Creed en la saga Rocky, donde desempeñó un papel crucial a lo largo de los diez años en los que se lanzaron las primeras cuatro entregas, de 1976 a 1985, enfrentándose a Sylvester Stallone como Rocky Balboa. La última película de Creed en la franquicia fue Rocky IV (1985), donde fue asesinado en el ring por el peso pesado ruso Ivan Drago, interpretado por Dolph Lundgren. El legado del actor se extiende más allá de la pantalla, ya que también prestó su voz a Carl el Combatiente en Toy Story 4 (2019), un rol que inicialmente creó en el especial Toy Story of Terror (2013). Entre otros de sus roles destacados se encuentra su interpretación junto a Arnold Schwarzenegger en Depredador (1987) y su carismático personaje junto a Adam Sandler en Happy Gilmore (1996), film en el que interpretó a Derick “Chubbs” Peterson, un golfista profesional que perdió una mano por la mordedura de un caimán. Tras una lesión sufrida durante el rodaje de esta última cinta, Weathers enfrentó años de dolor a causa de una grave fractura, una lucha que relató en una entrevista en 2020 con GQ. “No lo supe hasta años después, pero me fracturé dos vértebras y los osteofitos crecieron y se conectaron, e hicieron una especie de autofusión en un lugar realmente malo”, reveló el actor. “Fueron tres o cuatro años en los que sufrí un dolor insoportable”. Su trayectoria comenzó en los años setenta, con apariciones como invitado en series de televisión de renombre como Good Times, Kung Fu, y The Six Million Dollar Man. Graduado por la Universidad Estatal de San Diego, donde dejó una huella imborrable dictando el discurso de graduación en 1987, Weathers se unió a los B.C. Lions de la Canadian Football League y jugó allí de 1971 a 1973.