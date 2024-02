Legislativo acuerda viabilizar las judiciales; prórroga de magistrados depende de aprobar otras leyes





02/02/2024 - 18:31:20

Luego de cinco días de diálogo, las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional acordaron agilizar el tratamiento del proyecto de ley 144 de las elecciones judiciales, además, de los proyectos de suspensión de plazos procesales y de cesación de funciones de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. El acuerdo fue anunciado por el vicepresidente David Choquehuanca, acompañado de los presidentes de las cámaras de Diputados, Israel Huaytari, y de Senadores, Andrónico Rodríguez, además de los jefes de bancada del MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos. Choquehuanca leyó el contenido del acuerdo, donde se establece reanudar el procedimiento legislativo del proyecto de ley 144 y viabilizar su aprobación, sin ninguna modificación tanto en el pleno de la Cámara de Diputados, como en el pleno de la Cámara de Senadores, para su posterior remisión al Órgano Ejecutivo. La presidencia de la Cámara de Diputados convocará para el lunes 5 de febrero a sesión con el fin de tratar de manera exclusiva y hasta su total aprobación del proyecto de ley 144 para las elecciones judiciales. La Cámara de Senadores sesionará el martes 6 de febrero con el mismo objetivo. Además, se acordó que posterior a la aprobación de la ley de las elecciones judiciales se tratará el proyecto de ley 073, que suspende los plazos procesales en todas las materias en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional a partir del 2 de enero hasta la posesión de las nuevas autoridades judiciales elegidas por voto popular. En ese mismo punto está el tratamiento del proyecto de ley 075, que deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 que dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del TCP. Es decir, anula la prórroga de mandato de las máximas autoridades judiciales. Respecto a la situación de los magistrados prorrogados, que hasta entonces había impedido el acuerdo, la solución fue que el tema se tratará por tiempo y materia una vez que se aprueben cuatro proyectos de ley de financiamiento de la agenda económica. Entre los proyectos de ley se encuentran: El 145/2023-2024 (Contrato de préstamo para el proyecto mejoramiento y ampliación a 8 carriles carretera La Paz - Oruro, tramo Senkata – Apacheta)

268/2022-2023 (contrato de préstamo para el programa de apoyo a la preinversión para el desarrollo II)

156/2023-2024 (convenio de préstamo para el programa apoyo de emergencia para respuesta a COVID-19)

079/2023-2024 (Adenda n° 1 al contrato de préstamo cfa 9545, para financiar el proyecto construcción de la doble vía Caracollo - Colomi: tramo 2B Confital – Bombeo)

189/2023-2024 (contrato de préstamo para el programa de ampliación de la red de Mi Teleférico para una movilidad eléctrica sostenible e inclusiva para La Paz)

254/2023-2024 (contrato de préstamo para el Programa de Electrificación Rural III y para el proyecto mejora del acceso sostenible a la electricidad en Bolivia - IDTR III)

255/2023-2024 (contrato de préstamo para el proyecto construcción con pavimento camino Faja Norte (Yapacaní). Según el Gobierno, están pendientes de aprobación en el Legislativo $us 825 millones. Este acuerdo también prevé el tratamiento continuo y con la debida diligencia de otros proyectos de ley pendientes en la Cámara de Diputados. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, señaló que con este acuerdo no habría más razones para que los seguidores de Morales mantengan el bloqueo de caminos que lleva 12 días. “Ya no tiene razón de ser el bloqueo. A nombre del pueblo, como miembro del Movimiento Al Socialismo, le pido al compañero Evo que instruya levantar el bloqueo”, solicitó en declaraciones a radio Panamericana.