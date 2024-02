Fiscalía emite acusación formal contra Murillo por legitimación de ganancias ilícitas





02/02/2024 - 13:22:53

Erbol.- La Fiscalía emitió acusación formal contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, que se habría cometido por la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos durante la gestión del Gobierno transitorio. En cuanto al exministro de Defensa, Luis Fernando López, no fue incluido entre los acusados toda vez que no fue notificado en este proceso a pesar de que estuvo entre los implicados, informó la fiscal Pamela Portocarrero. La fiscal anticorrupción explicó que se ha emitido la acusación formal, después de que hace una semana el juez del caso conminó a emitir el requerimiento conclusivo. Además de Murillo, otras seis personas fueron acusadas formalmente en este caso. Según la fiscal, entre los coacusados están cuatro exfuncionarios y están implicados incluso policías. En la acusación formal se pide 10 años de años de cárcel para el exministro Murillo, indicó Portocarrero. Respecto al exministro de Defensa, Luis Fernando López, la fiscal explicó que se ha rechazado la denuncia en su contra, porque no fue notificado para este caso. Aclaró, sin embargo, que las partes aún pueden impugnar esta decisión. Segundo caso por los gases Este proceso por el delito de legitimación de ganancias ilícitas es el segundo abierto, debido a la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos. En el primer caso que se enfocó en la compra irregular, los exministros Murillo y López fueron acusados formalmente hace dos años por la Fiscalía, que les atribuye los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de deberes, entre otros. Estos procesos surgen por la compra con sobreprecio que realizó el Ministerio de Defensa de gases lacrimógenos a la empresa Bravo, la cual estaba manejada por allegados de Murillo. El daño económico se calculó en 16 millones de bolivianos. Actualmente Murillo cumple una condena en Estados Unidos, tras admitir lavado de dinero proveniente de la corrupción, mientras que López no tiene paradero conocido después de que salió del país en 2020.