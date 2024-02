Bolivia obtuvo $us 5.601 millones por exportación de minerales, el oro lidera ventas al mercado externo





02/02/2024 - 12:30:35

En 2023 Bolivia generó $us 5.601 millones por la exportación de minerales y el metal que lidera las ventas al mercado internacional es el oro seguido del zinc, según los datos del Gobierno nacional. “El valor económico total de exportación de nuestros minerales es de 5.601 millones de dólares”, informó el ministro de Minería y Metalurgia, Marcelino Quispe, este viernes en la Rendición Pública de Cuentas Final 2023 de esa cartera de Estado. Según los datos de la autoridad, el valor por exportación de oro alcanzó a $us 2.531 millones, el de zinc $us 1.276 millones, de plata $us 960 millones, de estaño $us 392,4 millones, de plomo $us 203 millones, de antimonio $us 40,5 millones, de cobre 31 millones, de wólfram $us 30,4 millones, de hierro $us 4,3 millones, entre otros. Del valor total de las exportaciones de minerales bolivianos, casi la mitad, el 45% corresponde a oro, seguido del 21% a zinc, 17% a plata, 8% a estaño, 4% a plomo, 1% a ulexita y 4% a otros metales. “Esa es la distribución porcentual de los metales que actualmente estamos exportando y podemos observar con mucha claridad prácticamente el Estado Plurinacional de Bolivia produce oro en una cantidad muy apreciada”, resaltó el ministro. El Ministerio de Minería y Metalurgia brindó su rendición de cuentas a los representantes de organizaciones sociales y otros sectores vía presencial en el Super Multiteatro de la ciudad de Oruro, que fue transmitido por sus redes sociales.