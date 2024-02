La Corte Internacional de Justicia anunciará este viernes si es competente para juzgar a Rusia por genocidio en Ucrania





02/02/2024 - 07:38:53

Infobae.- La máxima instancia judicial de la ONU decide este viernes si es competente para juzgar un caso presentado poco después de la invasión rusa de 2022, en el que Ucrania pide reparaciones a Moscú. Ucrania inició el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, solo unos días después del inicio de la invasión, el 24 de febrero de 2022, acusando a Rusia de justificar la operación militar con falsas acusaciones de genocidio. El presidente ruso, Vladimir Putin, justificó en parte la operación militar por el presunto “genocidio” que estaría cometiendo el gobierno Kiev en el este de Ucrania, una región de habla rusa. Dos días después, el 26 de febrero, el gobierno de Kiev recurrió a la CIJ, “negando categóricamente” esa afirmación y argumentando que usar como pretexto un “genocidio” va en contra de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Genocidio de 1948. En marzo de 2022, la CIJ siguió los argumentos de Ucrania y ordenó a Rusia que “suspendiera inmediatamente” sus operaciones militares, que sin embargo continúa. Moscú se opuso a ese veredicto y dijo que la CIJ, que decide las disputas entre países, no tiene jurisdicción para juzgar este caso. Las decisiones de la corte son legalmente vinculantes para los estados pero el hecho de que sigan las hostilidades en Ucrania demuestra la dificultad de hacerlas cumplir. En una audiencia en septiembre, Anton Korinevich, el representante de Ucrania ante la CIJ, dijo que la actitud de Moscú era “también un ataque a la autoridad de esta corte”. “Cada misil que Rusia dispara contra nuestras ciudades, lo hace desafiando a este tribunal”, afirmó. “Lejos de la verdad” El principal representante de Rusia ante la corte, Gennadi Kuzmin, dijo que Ucrania no podía estar “más lejos de la verdad” cuando afirmó que el Kremlin invocó la Convención de Genocidio de la ONU como motivo para lanzar su guerra contra su vecino. Kuzmin asegura que la posición legal de Ucrania es “insostenible” y “va en contra de la jurisprudencia bien establecida” de la corte. Según él, el mero hecho de hacer “declaraciones” sobre genocidio no puede ampararse bajo el derecho internacional, incluida la Convención sobre Genocidio. Más de 30 países, todos ellos aliados occidentales de Ucrania, apoyaron a Kiev en este caso. En un caso separado, la CIJ rechazó el miércoles los argumentos de Ucrania en que esta alegaba que Rusia apoyó financieramente durante años a los rebeldes separatistas en el este del país, antes de la invasión. La corte rechazó la mayoría de las demandas de Ucrania, pero determinó que Rusia no había investigado posibles violaciones de la convención internacional sobre la financiación del terrorismo. La CIJ fue el centro de atención mundial la semana pasada por un caso sobre la guerra en la Franja de Gaza. El tribunal instó entonces a Israel a tomar todas las medidas necesarias para prevenir un posible genocidio durante sus operaciones militares, en respuesta al ataque de Hamas del 7 de octubre.