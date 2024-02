Defensor exige al Estado una solución urgente y alerta agravamiento de la conflictividad





02/02/2024 - 06:29:04

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó sobre el agravamiento de la situación de conflictividad, respecto a las elecciones judiciales y los bloqueos de caminos instalados en el país, cuyos efectos vulneran los derechos humanos de la población. Exigió al Estado y a todos los actores políticos involucrados, a viabilizar el diálogo de forma urgente y resolver el conflicto como “único camino de solución”. “Queremos alertar sobre un peligroso agravamiento de la conflictividad en el país que está afectando los derechos del pueblo boliviano, no solo de los actores que están en los bloqueos. (Por ello) Exigimos al Estado y los actores políticos involucrados a que agoten el diálogo y resuelvan este conflicto como único camino de solución”, aseveró, el Defensor del Pueblo, en conferencia de prensa, este jueves. Las declaraciones de la autoridad defensorial surgen en la presentación del reporte del Balance de los efectos de los bloqueos y las acciones de la Defensoría del Pueblo, a través de operadores defensoriales de las 21 oficinas, desplegados en distintos puntos bloqueados para evidenciar el grado de afectación a la población, así como la recepción de denuncias de vulneración de los derechos humanos durante los once días de vigencia de este conflicto. Callisaya explicó que tras los verificativos que se desarrollaron a gasolineras y estaciones de provisión de combustible, mercados, aeropuertos, terminales terrestres y puntos de bloqueo, se observó la “escasez de gasolina, carencia y elevación de precio en ciertos productos de consumo, las terminales terrestres no tienen control de precios, aeropuertos abarrotados de pasajeros en busca de vuelos solidarios y una limitación de los derechos de las personas que están varadas en las carreteras”. Respecto a la vulneración de derechos, el Defensor explicó que, producto del uso excesivo de la fuerza en las intervenciones policiales en Caracollo (Oruro), tres movilizados sufrieron lesiones de consideración; y en Chullpa Ck’asa (Potosí), se detuvieron a un adolescente y una persona adulta mayor. También visibilizó la situación de policías que resultan heridos en las intervenciones y los enfrentamientos producidos entre grupos confrontados; episodios de hostigamiento a familiares de autoridades judiciales, como el caso de la ciudadana Karen Gallardo, cuestionada por su cargo; hechos de violencia contra dirigentes de organizaciones sociales; y las muertes de personas, víctimas colaterales de los efectos de los bloqueos, así como la incorporación de nuevos actores al panorama de conflicto. “Es imperativo que el Estado y los involucrados en esta conflictividad resuelvan esta situación (…) no equivoquen el mensaje al pueblo boliviano, tienen la obligación de dar certidumbre a la población”, aseveró. El bloqueo de caminos ya lleva once días y afecta a cuatro departamentos. La situación del Órgano Judicial, y la no convocatoria a elecciones judiciales, motivó esta movilización.