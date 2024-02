Gobierno acusa a Morales de intentar incendiar el país por intereses personales y ambiciones de poder





01/02/2024 - 18:57:10

“Está confirmado que hay la intención de incendiar a nuestro país por intereses personales, por intereses mezquinos, políticos y por ambiciones de poder”, advirtió la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en una evaluación de los objetivos y daños provocados por los 11 días de bloqueo que protagonizan afines al expresidente Evo Morales. Prada hizo estas declaraciones en alusión a que detrás de los bloqueos está el interés de Morales de contar con magistrados afines para revertir la sentencia constitucional que le impide volver a candidatear a la presidencia. Denunció que quienes apuestan por el bloqueo apuntan a perjudicar la economía, a desestabilizar el país, a acortar el mandato del presidente Luis Arce y a dar un golpe no solo a la economía, sino a la democracia. Prada afirmó que con las medidas de presión -iniciadas desde 22 de enero- no se está pensando en la economía de la población ni tampoco en los efectos que puede ocasionar en los diferentes sectores productivos. La intención de los bloqueos del ala “evista”, dijo que tampoco buscan que se realicen las elecciones judiciales, como asunto central, sino que se busca generar convulsión y “desestabilización” en el país. Prada enumeró una serie de afectaciones en diferentes sectores como del transporte pesado, pasajeros, alimentos, transporte de leche, carne, cisternas con combustible, hasta personas afectadas heridas y fallecidas. Entre los daños del bloqueo se contabilizan $us 832 millones en pérdidas económicas, cuatro muertos, vulneración de derechos humanos, y perjuicios a transportistas y pasajeros.