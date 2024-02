Alcalde paceño pide acortar plazos para elegir nuevos tribunos y resolver los conflictos





01/02/2024 - 17:38:45

El alcalde Iván Arias cuestionó este jueves que los tiempos del proceso sean tan largos para elegir las nuevas autoridades del Poder Judicial, aspecto que -en su criterio- debe ser ajustado y se debe buscar acortar los tiempos de la elección. “No entiendo cómo se necesitan 80 días para elegir, para escoger a los tribunos. O sea, 40 días, pónganse a trabajar mañana, tarde y noche. Dicen que luego (serán) 150 (días), ¿por qué, si el Tribunal Electoral ya lo tiene todo listo? ¿Por qué no lo podemos hacer en 60 días, en 90 días? Si lo que tenemos que discutir es lo más rápido, acortar los procesos, pero no pues estos procesos, estos tiempos milenarios, 80 días, 150 días. Dios mío, hay que acortar procesos”, pidió el burgomaestre, consultado por la prensa sobre este tema. El alcalde también cuestionó la labor de los asambleístas, quienes deberían centrar sus esfuerzos por solucionar el conflicto que imposibilita el levantamiento de los bloqueos concentrados en Cochabamba y Santa Cruz. “¿Qué más tienen que hacer los parlamentarios que simplemente revisar postulantes? No es más. ¿De cuántos?, ¿de 500 mil postulantes?, ¿de un millón? No, no pasan del anterior proceso electoral. Son 3.000 personas que se han presentado. Entonces, no, eso no”, aseveró. Con relación a los magistrados del Tribunal Constitucional que se mantienen en sus cargos, el burgomaestre cree que es importante tener voluntad política para darle solución al problema. “Sobre la prórroga, no prórroga, vamos a sentarnos, vamos a meternos en un lío de inviabilizar. Aquí cuanto más rápido tengamos el proceso electoral de los magistrados, más rápido vamos a darle solución a este problema. Necesitamos voluntad política y pensar en la patria”, añadió.