Miguel Bosé revela por qué no habló antes de sus preferencias sexuales





01/02/2024 - 17:04:27

De Miguel Bosé se sabe mucho, sobre todo tras la publicación de sus libros El hijo del capitán trueno e Historia secreta de mis mejores canciones. Sin embargo, son pocas las entrevistas que concede para abundar en los detalles más privados de su vida y esta vez lo hizo en ocasión del 30 aniversario de la revista Shangay, por ser un referente del colectivo LGTBIQ+. El cantante español fue sincero cuando se refirió a la paternidad de sus hijos y la forma en que vive feliz con dos de ellos en la Ciudad de México, no obstante el asalto que sufrieron en su casa hace seis meses. También habló sobre el covid y de por qué tardó en revelar sus verdaderas preferencias sexuales. Sobre esto último, explicó que las personas cercanas sabían de él y todo el contexto sin necesidad de que lo contara, por lo que no vio en esto un tema de interés para nadie más. Cada uno que se masque su chicle “Y te dicen '¿Por qué lo hiciste o por qué no lo hiciste antes? Hubieses ayudado a mucha gente. Cada uno que se masque su chicle, porque yo bastante tenía con el mío”, comentó Bosé al tiempo de descartar que al declararse gay pueda ayudar a otras personas. “No creo que esas cosas puedan guiar o ayudar a determinada gente. Uno se siente cómodo o no se siente cómodo y tiene el derecho de decirlo o no. Ver cuándo lo dice, cómo lo dice. Muchas veces yo creo que mucha gente que hubiese estado predispuesta a declararse antes de lo que lo hizo no lo hizo precisamente porque había una presión de la comunidad, del colectivo, muy mal llevadera. Uno se sentía a veces ahogado”, apuntó. El intérprete de Amante Bandido consideró que “explayarse con descaro, con violencia o con imposición, hubiera hecho mucho daño. La gente que lo ha hecho de forma discreta –y yo lo llevo de forma discreta– en paralelo a su vida normal, con naturalidad y con elegancia, creo que ha hecho muchísimo más que nadie”. Con respecto a sus hijos, el artista platicó que se sienten a gusto en México después de vivir su primera infancia en Madrid, y que son ellos por quienes él vive y los procurará siempre. “Son mi prioridad más absoluta. Tienen sus amigos, su vida. Cuando lleguen al final de sus estudios, ya veremos", contó sin aclarar si algún día volverán a España, donde están sus hermanas, Lucía y Paola. Con respecto al covid, cuando se pronunció en contra de las vacunas y cuestionó la existencia del virus, admitió que se sintió atacado porque no se le permitió a un ciudadano decir que no creía en los métodos que se estaban presentando y que no se vacunaría. “Fue un momento duro, pero la gente al final se dio cuenta de la gran farsa. La gente ya no cae”, mencionó. Finalmente, respondió a la pregunta sobre la lucha para romper con los géneros: “Peligroso, muy peligroso. Falta mucha información, falta mucha educación y existe mucha manipulación. Entonces, biología en las escuelas, sí; ideología, no”, concluyó.