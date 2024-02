La actriz Teri Hatcher fue expulsada de una app de citas por ser confundida con un perfil falso





01/02/2024 - 12:56:21

Infobae.- La famosa actriz de Desesperate Hourwives Teri Hatcher aseguró haberse dado por vencida en su búsqueda del amor, al menos, a través de las redes sociales. Durante una reciente entrevista en el programa Getting Grilled with Curtis Stone, la chica ‘Bond’ compartió su experiencia frustrante en el mundo de las diversas aplicaciones de citas y cómo, a sus 59 años, ya no conoce personas nuevas. A partir de la década de los 90, Hatcher se catapultó como un símbolo sexual en la cultura pop durante mucho tiempo, por lo que sería fácil pensar que pretendientes no le faltan. “¿Cómo sales? Porque cualquiera quiere tener una cita contigo”, le preguntó el entrevistador Curtis Stone. Sin embargo, la actriz reconoció que su realidad es otra: “No tengo citas. La gente dice eso pero no es cierto. No conozco gente, no conozco a nadie”, confesó. “Si se te ocurre alguien, házmelo saber, de verdad”, bromeó. Ante la incredulidad de Stone, la ganadora del Globo de Oro también reveló que ha probado suerte en el mundo de las citas en línea, pero “esos tipos sólo quieren salir con chicas de 30 años”. La actriz de Lois y Clark contó que se inscribió en una “elegante” app de citas llamada Hinge, con la esperanza de encontrar una conexión genuina, pero nada salió como esperaba. “Las he probado todas”, dijo Hatcher, refiriéndose a la oferta de aplicaciones de citas que existen actualmente. “Probé el último, probé Hinge”, confesó. Describiéndose a sí misma como “abierta y vulnerable” al unirse, la actriz no esperaba que el intento terminaría tan abruptamente. Según contó, los moderadores consideraron su perfil sospechoso y lo desactivaron, pensando que era una cuenta falsa. “Me echaron. Pensaron que estaba fingiendo ser Teri Hatcher”, contó entre risas. “Luego se dieron cuenta, me quejé y dije: ‘¿Me pueden devolver mi dinero?’ Me han expulsado”. Pese a que luego recibió una disculpa por parte de Hinge, Teri ya se había llevado una decepción, por lo que había perdido el interés en seguir en la búsqueda del amor en línea y decidió enfocarse en otros aspectos de su vida. “Ya lo superé. Definitivamente terminé con las aplicaciones de citas y siento que si hay alguna manera, iré a algún lado y conoceré a alguien”, expresó la actriz de 59 años, abriendo la posibilidad de volver a enamorarse, pero esta vez de la manera tradicional. Añadiendo un toque de humor, Hatcher reflexionó sobre la ironía de la situación, preguntándose quién necesita un hombre cuando se tiene un gato. Más allá de las bromas, Teri aseguró que ya no está desesperada por conocer prospectos, pues su vida ya la tiene satisfecha: “Eso es lo que tendrá que ser. Pero, sinceramente, estoy feliz, tengo una vida muy plena, una vida muy ocupada. Tengo amigos hermosos, ya sabes, está bien”. Teri Hatcher no es la única celebridad que ha experimentado dificultades al navegar por el mundo de las citas en línea. La reconocida estrella de cine Sharon Stone, que también está soltera, recientemente compartió su experiencia negativa cuando fue una vez expulsada de la aplicación Bumble bajo circunstancias similares, lo que sugiere que este problema no es un caso aislado, sino más bien un tema recurrente entre las estrellas que buscan amor en la era digital. La actriz estadounidense viene de dos matrimonios fallidos con Lindsey Leithold y con el actor Jon Tenney. Con este último estuvo casada durante 9 años hasta 2003 y comparten una hija en común llamada Emerson, de 25 años. Su última pareja fue el productor Stephen Kaye, de quien se separó en 2007.