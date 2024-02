Ministro Montaño: Evo Morales está aferrado a una candidatura





01/02/2024 - 12:32:58

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, señaló este jueves que Evo Morales insta a bloqueos de caminos porque está aferrado a una nueva candidatura a las elecciones presidenciales y le recomendó reflexionar al respecto. “Compañero Evo estás mal en presionar (con bloqueos), en seguir aferrándote a una candidatura”, dijo. Montaño le manifestó al dirigente cocalero que, con bloqueo de carreteras en busca de una nueva candidatura a las elecciones presidenciales, está llevando a los bolivianos a “una crisis económica”. “Tienes que reflexionar porque ya hay rencor hacia tu persona de todos los bolivianos, porque les estás haciendo daño”, le recomendó. Montaño reprochó que Morales bloquee al país “por tres lados”: físicamente en las carreteras, con la falta de aprobación a los proyectos de inversión pública y créditos externos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y el impedimento de transporte de combustibles. “Y, obviamente, está hiriendo de muerte a Oruro, a los otros departamentos que hacen su corso (en época de Carnaval) y obviamente generan recursos económicos”, lamentó la autoridad gubernamental. De acuerdo con el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, los parlamentarios tienen en la Asamblea Legislativa, a la fecha, pendientes de tratamiento y aprobación $us 825 millones de crédito. Este jueves se cumplen 11 días de bloqueo de caminos, instigados por Morales, en demanda de elecciones judiciales – cuyo proceso para su realización es competencia del Legislativo y no del Ejecutivo – y una nueva candidatura del dirigente cocalero a las elecciones presidenciales; sin embargo, varios sectores rechazan y reprochan esta medida. A causa de los bloqueos de caminos, Bolivia reporta una pérdida que asciende a $us 680 millones desde el 22 hasta el 30 de enero de este año, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.