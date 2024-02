Manfred exige dureza con evistas: Es hora de que el Gobierno pueda intervenir y desbloquear





01/02/2024 - 07:06:37

Opinión.- A 10 días del bloqueo de caminos “evista” instalado en el país en demanda de Elecciones Judiciales, con epicentro en Cochabamba, el alcalde Manfred Reyes Villa consideró que el Gobierno “ya debería intervenir” la extrema medida de presión y “desbloquear” las vías interrumpidas. “Yo creo que toda la gente ya está molesta con los bloqueos. Hagan una encuesta, pregunten a quien sea, está perdiendo la gente más pobre, la gente que produce, el país. Yo creo que ya es hora de que el Gobierno pueda intervenir y desbloquear porque, obviamente, ya no hay otra forma”, señaló Reyes Villa, en contacto con los medios de comunicación. La primera autoridad municipal indicó que el tema de fondo ya no es jurídico, en referencia a la prórroga de magistrados y las Elecciones Judiciales, sino político. Añadió que el Gobierno y las partes en conflicto “ya han hablado y ya se han reunido”; sin embargo, a la fecha, no hay solución. “Van 10 días. Ya no, ya no más”, enfatizó Reyes Villa. CUARTO INTERMEDIO Más temprano, el gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, y el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, de manera separada, exhortaron a los movilizados a dictar un cuarto intermedio en la extrema medida de presión, por humanidad. Mamani precisó que, al momento, se registran 24 puntos de bloqueo y 200 cisternas de combustible varadas con seis millones de litros de combustible. Las declaraciones de Reyes Villa surgen en el día tres de diálogo sostenido entre el vicepresidente David Choquehuanca y las tres fuerzas políticas del país, como son el Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, con mira a allanar el conflicto por las Elecciones Judiciales. Ayer martes, la Comisión Bicameral instalada para tratar las Elecciones Judiciales concretó 11 puntos, dentro del marco del proyecto de ley 144, y dejó pendiente dos las cuales son tratadas hoy.