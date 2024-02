Jerges Mercado: Alternativas de la oposición contra la prórroga de mandato Judicial son inconstitucionales





01/02/2024 - 06:49:34

El jefe de la bancada del MAS en Diputados, Jerges Mercado, afirmó este miércoles que las dos propuestas realizadas por las bancadas de oposición en contra de la prórroga de mandato en el Órgano Judicial y en el Tribunal Constitucional son inconstitucionales. “Todas las soluciones que se han planteado son inconstitucionales, nos han traído, por ejemplo, dos propuestas una decía que los técnicos se hagan cargo, ¿eso es constitucional? No lo es. Otra propuesta que han traído ¿qué dice? Que se llame a los jueces departamentales, que se los declare en comisión y se los ponga a que conduzcan los tribunales.¿Dónde dice en la Constitución que eso es factible y que además es nuestra obligación hacerlo?”, preguntó en conferencia de prensa. Instó a sus colegas de las bancadas a buscar una solución “apegada” a la Constitución Política del Estado sin transgredirla, porque “nosotros como diputados no queremos violar la Constitución, si otros órganos lo hacen, ese es asunto de ellos y cualquier ciudadano está habilitado para presentar los recusos que guste”. La prórroga de mandato, dispuesta por la declaración constitucional 0049/2023, y la forma de votación para elegir a los precandidatos para las elecciones judiciales son los puntos pendientes de resolución del proyecto de ley 144 y que está en debate en el diálogo impulsado por el vicepresidente David Choquehuanca con las tres bancadas (MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos) y que volverá a sesionar este jueves a las 10h00. Mercado destacó los avances alcanzados hasta el momento, dijo que el proyecto de ley 144, como ordenó el TCP, fue ajustado a la Constitución Política del Estado y “parcialmente adecuada a la resolución 0049/2023”, el que, además, dispone la prórroga de mandato de las altas autoridades judiciales hasta la posesión de las nuevas autoridades elegidas por voto. “Queremos una ley apegada a la Constitución, una ley que nos permita no dejar sin cabeza a un órgano tan importante como es el Órgano Judicial y tampoco dejar sin protección a los bolivianos que tienen sus trámites en curso”, dijo. Sobre el auto constitucional emitido por el TCP en esta jornada y que ordena al legislativo cumplir la declaración constitucional 0049/2023, Mercado indicó que éste no tiene ninguna novedad, porque el diálogo político cumplió con esa determinación. “Lo poco que he alcanzado a leer de este auto, nos está diciendo que cumplamos la 0049; ustedes han visto nuestro acuerdo de antes de ayer, ¿que decía?, elaborar, mejorar el Proyecto de Ley 144, apegarnos a la Constitución en el marco de la 0049 y la comisión ha estado trabajando en el marco de la 049; por lo tanto, no es ninguna novedad, ¿poco oportuno?, sí, me parece poco oportuno y además ha creado una sensación de malestar entre los colegas diputados, de repente con razón, de repente es solo un pretexto para seguir dilatando este tema”, argumentó. Recordó, además, que por mandato del artículo 203 de la Constitución, “las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio”.