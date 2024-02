Rodríguez Veltzé: Magistrados prorrogados no pueden restar o dirigir las atribuciones del Legislativo





01/02/2024 - 06:32:25

El expresidente y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, dijo que el mandato de los “exmagistrados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venció y todo acto y “no puede restar ni dirigir las atribuciones del Órgano Legislativo”. “Otro acto nulo que no puede restar ni dirigir las atribuciones del Órgano Legislativo. El mandato de los EX magistrados del TCP y TSJ venció y no es “auto” prorrogable” (sic) escribió desde su cuenta X que publica La Razón. El TCP emitió este miércoles el auto constitucional 034/2024 -CA/S que dispone que la Asamblea Legislativa, “con carácter previo a reasumir el tratamiento del proyecto de ley 144/2022-2023… necesariamente debe acatar la DCP (declaración constitucional plurinacional) 0049/2023… quedando vigente esta disposición hasta que la Sala Plena de este Tribunal resuelva la queja de incumplimiento formulada por (Marco Ernesto Jaimes Molina, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia)”. El TCP emitió el 11 de diciembre de la pasada gestión la Declaración Constitucional 0049/2023 en la que dispone “la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”. El exmandatario Jorge Quiroga también se pronunció e indicó que “la judeocracia oficialista” pretende castrar a la Asamblea Legislativa. “La judeocracia oficialista prorrogada ahora pretende castrar al Legislativo, destrozando la separación de poderes. Es lo mismo que intentó Evo en Nov’19: vaciar el Congreso para herir de muerte la democracia. Hora de activar un juicio de responsabilidades”, escribió Quiroga desde su cuenta X.