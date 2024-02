Defensor ve alta fragilidad institucional por los interinatos y prórrogas de autoridades





01/02/2024 - 06:24:09

Erbol.- El medio del conflicto por la demora de las elecciones judiciales, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que existe un contexto de “alta fragilidad institucional” en el país, por las prórrogas e interinatos en varias entidades estatales. “Tenemos magistrados prorrogados, tenemos Contralora interina, el Banco Central (de Bolivia) interino; pronto en octubre vamos a tener un Fiscal General interino. El mensaje que le estamos dando a la población es de alta fragilidad institucional”, afirmó en el programa La Tarde en Directo de ERBOL. Los actuales magistrados se prorrogaron en sus cargos, pese a haber fenecido su mandato el 31 de diciembre de 2023, bajo el argumento de que no se realizaron las elecciones judiciales para elegir a sus sucesores. Asimismo, Nora Mamani, ejerce como Contralora interina por designación del presidente Luis Arce debido a que el Legislativo no completó el proceso de elección. Además, este año se debe elegir al nuevo Fiscal General, aunque ya hay voces que ponen en duda su cumplimiento. En el caso particular del conflicto por las judiciales, Callisaya recordó que desde abril del año pasado, cuando una Sala Constitucional de Beni paralizó la preselección de candidatos, ya advirtió que había un proceso de obstaculización. En ese sentido, pidió que la Asamblea y los actores involucrados en el conflicto dar una respuesta a la población y, así, no permitir el enfrentamiento entre bolivianos. El Defensor recordó que ya hay personas fallecidas por el actual bloqueo de caminos, que exige elecciones judiciales. “Es importante que estos actores políticos tengan la suficiente responsabilidad con el pueblo boliviano para darle una respuesta”, agregó. Aseguró también que, en el contexto del conflicto, la Defensoría del Pueblo busca prevalecer los derechos humanos sin una agenda política.