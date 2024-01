Legislativo suma $us 825 millones en créditos a la espera de aprobación





31/01/2024 - 18:24:27

El Gobierno envió este miércoles a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un nuevo contrato de préstamo por $us 30 millones para financiar la construcción del Parque Lineal La Paz – El Alto, con lo que los legisladores tienen pendientes de aprobación $us 825 millones de crédito, informó el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui. “Paralelamente a los bloqueos que afectan a la economía nacional, los proyectos de ley relacionados a financiamiento externo también están siendo demorados en su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, denunció en un repaso de los contratos de créditos que no son aprobados por los legisladores evistas y de la oposición. Según la Constitución Política del Estado, el Legislativo debe aprobar los créditos acordados por el Gobierno. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) activó el crédio de $us 30 millones para financiar la construcción del Parque Lineal Metropolitano La Paz – El Alto, una de las megaobras en vista al Bicentenario de Bolivia. “Con eso tendríamos alrededor de $us 825 millones pendientes de tratamiento y aprobación en la Asamblea”, informó. Cusicanqui exhortó a diputados y senadores priorizar el tratamiento y aprobación de estos financiamientos, para iniciar la ejecución de los proyectos de inversión en beneficio de la población. Sobre los bloqueos evistas, que este miércoles cumplen 10 días, afirmó que afectan el desarrollo y progreso del país. Según datos del Ministerio de Economía, en nueve días de bloqueo las perdidas alcanzan los $us 680 millones.