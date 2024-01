Pacto de Unidad arcista amenaza con tomar el Legislativo si en 48 horas no se aprueba ley para las judiciales





31/01/2024 - 18:03:33

Organizaciones sociales del Pacto de Unidad, aliado al gobierno, se declararon en estado de emergencia ante los efectos del bloqueo “evista” y demandaron al Legislativo agilizar el tratamiento de la ley de convocatoria para las elecciones judiciales bajo amenaza de tomar el Legislativo. “El Pacto de Unidad se encuentra en estado de emergencia y conmina a diputados y senadores dar curso a las elecciones judiciales, caso contrario asumiremos acciones en contra de aquellos legisladores que no cumplan con su trabajo”, mencionó el secretario de ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Lucio Quispe. Indicó que, luego de que las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) llegaran a un acuerdo para trabajar en un proyecto de ley de convocatoria a elecciones judiciales, el bloqueo de caminos debía suspenderse. Sin embargo, lamentó que algunos legisladores sigan alimentando los bloqueos y generando división dentro de las organizaciones sociales. “Vamos a tener que asumir acciones en contra de esos malos legisladores, ellos deberían estar trabajando y no estar perjudicando a la población”, expresó. Advirtió que, si en 48 horas no se levantan los bloqueos, no descartan la toma de la Asamblea Legislativa para acelerar la convocatoria a las elecciones judiciales. Informó que para el viernes se convocó a una reunión a los ejecutivos departamentales de la Csutcb y del Pacto de Unidad con el fin de analizar la situación política y social del país.