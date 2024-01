Demi Moore revela cómo afronta la enfermedad de Bruce Willis





31/01/2024 - 17:23:46

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal hace casi dos años, poco después de que saliera a la luz que sufría afasia, un trastorno cognitivo que afecta al lenguaje y que, en su caso, era indicativo de un problema aún más grave. Personas cercanas al actor han hablado recientemente sobre el rápido deterioro de su estado de salud, asegurando incluso que el intérprete está "irreconocible". La última en hablar al respecto es su exmujer más famosa, Demi Moore, quien no dio novedades tranquilizadoras. A su paso por el programa de Andy Cohen, en la emisora de radio Sirius XM, el presentador se ha interesado por la forma en que la actriz, la actual esposa de Willis, Emma Heming, y las cinco hijas del intérprete están sobrellevando este duro proceso. Asimismo, la estrella de cine aprovechó la ocasión para enviar este mensaje a los familiares, amigos y demás seres queridos de las personas que atraviesan una situación tan compleja. "Creo que lo más importante que puedo compartir es: encuéntrenlos en el momento en que están", dijo, antes de subrayar la necesidad de dejar de tener expectativas propias o de los recuerdos del pasado. "Cuando dejas ir a la persona que fueron, o a la persona que te gustaría que fueran, entonces podrás vivir el presente y disfrutar de ese amor que está presente, del que te dan por cómo son", agregó. Bruce Willis ya no reconoce a Demi Moore En noviembre pasado, fuentes cercanas a Demi Moore aseguraban que la actriz estaba "desolada" porque su ex marido ya no podía reconocerla, ni a ella ni a las tres hijas que tubieron: Rumer, Tallulah y Scout. La artista nunca ha querido confirmar o desmentir ese extremo, pero sus últimas declaraciones ponen en claro que la enfermedad de Willis no ha dejado de agravarse y que, en la medida de lo posible, no queda otra que exprimir al máximo cada instante de la vida cotidiana. Además, esas palabras son muy parecidas a las que Emma Heming, actual esposa del actor y mamá de Mabel, y Evelyn, dijo en noviembre a propósito de sus sentimientos encontrados pues estaba muy cerca a la Navidad. "Quiero que la gente sepa que cuando escucho a otra familia afectada por lo mismo, escucho la misma historia de pena, de pérdida y tristeza de nuestra familia reflejada en la suya", explicaba antes de concluir con una nota más positiva. "Espero que nuestra familia puede encontrar la alegría en las pequeñas cosas, en reunirse para celebrar los momentos que ofrece la vida", reveló.