Las referencias de Belinda a Christian Nodal en Cactus, su nueva canción





31/01/2024 - 17:08:50

En noviembre de 2023, Belinda adelantó que ya estaba trabajando en su nuevo álbum, material discográfico en el que por primera vez abordaría “temas muy personales” luego de la “catarsis” que logró hacer “a través de la música”. “Todas las canciones tienen dedicatoria, ustedes cuando las escuchen, se van a dar cuenta para quién es cada canción”, reveló la cantante hace algunos meses durante su presentación en el Cachanilla Fest. Ahora, a unas pocas horas de que Belinda estrene oficialmente su nueva canción ‘Cactus’ poco a poco se ha revelado la letra del tan esperado tema, pues contiene múltiples referencias y dedicatorias para relaciones pasadas, especialmente, a su ex Christian Nodal. Para empezar, el tema se titula Cactus, que es una de las plantas favoritas del cantante de música regional mexicano, incluso, es la más utilizada por el intérprete en su Forajido Tour. Además de que por primera vez la cantante incursiona corridos tumbados, al igual que lo hizo Christian junto a Peso Pluma en la canción La Intención. Cuando Belinda compartió en su cuenta oficial de Instagram un breve adelanto del videoclip, la primera pista que sacó a relucir fue una imagen de sus ojos, que coinciden con el tatuaje que Nodal se hizo en honor a ella antes de su rompimiento. En el adelanto del video se muestra a un hombre usando un sombrero similar al estilo del que usa el cantante de Adiós amor durante sus actuaciones. La escena se desarrolla en un estudio de tatuajes en medio del desierto, donde el hombre se tatúa las iniciales de la cantante, recordemos que Nodal también se tatuó la palabra ‘BELI’ abajo de su oreja. ¿A qué hora se estrena ‘Cactus’ de Belinda? La canción ‘Cactus’ se estrenará el día de hoy 31 de enero en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Estará disponible en todas las plataformas de streaming como: YouTube, Spotify, YouTube Music y Apple Music. Esto dice la letra de ‘Cactus’, la nueva canción de Belinda: 'Cactus', la nueva canción de Belinda , se empezó a viralizar en redes sociales. Desde los primeros versos del corrido tumbado, la letra revela una historia de desamor. “Al final fue lo que tu demostrabas, si supieran como tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar. A lo hecho pecho, conocí el despecho. A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”, se escucha. “Bebo, salud por tu recuerdo. No lo olvido, me costó mil pedas, no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo, salud por todos los besos. De que sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros”. “Al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará. Yo volví, Beli-k... No fuiste lo que esperé de ti, carajo como me hiciste sufrir.. Hoy quiero sacar todo esto que llevo cargando en mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana más y al final no hay ni bien sin mal y el dolor se pasará”.