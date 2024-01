Bloqueos ocasionan $us 680 millones de pérdida para la economía boliviana





31/01/2024 - 16:44:23

En nueve días, los bloqueos de caminos ocasionaron $us 680 millones de pérdida para la economía boliviana y el Gobierno nacional pide levantar esta extrema medida que este miércoles cumple el décimo día. “La pérdida de producción, ingresos, actividad económica ha sido fuerte en el país. A estos nueve días son más de 680 millones de dólares que estamos cuantificando como pérdida”, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. En conferencia de prensa, la autoridad gubernamental lamentó que ese tipo de medida extrema afecte a la economía de la población boliviana en los sectores de la producción, comercio, exportación, importación, turismo, entre otros. “Se está perjudicando la conformidad y compromiso de seriedad de nuestros exportadores. ¿Qué exportador el siguiente semestre o trimestre podrá dar seriedad de que va a mandar su producción al importador en otro país?, ya no le van a creer. Y eso está causando el efecto del bloqueo que ya sabemos el origen y quiénes los están perpetrando”, reprochó. Señaló que, con los bloqueos, uno de los departamentos fuertemente afectados es Oruro, que estas fechas se alista para el Carnaval, que es una de las actividades culturales que genera un importante movimiento económico para esta región y el país. “La fecha del Carnaval es central para la vida económica de ese departamento y es extraño que el bloqueo venga del líder que nació en Oruro (…). Se está matando toda una serie de actividades que están relacionadas con movimiento económico”, dijo. El ministro lamentó que a causa de los bloqueos el sector productivo está siendo afectado, se tiene que “rematar” la carne de pollo a Bs 9 y Bs 10 en el oriente, pero en el occidente, el precio del producto sufrió “incremento desmesurado” de hasta Bs 18, además de especulación. Según los datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), además, hay más de 200 cisternas con combustible que están varadas en carreteras a consecuencia de los bloqueos. “Son 100 cisternas de etanol que están bloqueadas en el Chapare y que sirven para la mezcla de gasolina, para el suministro tanto de Cochabamba como de La Paz. Las cisternas están dando la vuelta toda Bolivia para llegar a La Paz, están tardando entre 18, 25, 30 horas para llegar a La Paz”, explicó. La autoridad exigió a los movilizados levantar la medida porque la economía del país “no puede seguir soportando el bloqueo Legislativo, bloqueo en las carreteras, bloqueo a la actividad económica”. “Se está dañando de manera irreparable la actividad económica (…), es inconcebible que se sigan estos bloqueos (…), el presidente Luis Arce insta a las fuerzas políticas a, de una vez, destrabar este bloqueo”, exhortó.