Bloqueos de agricultores en Francia: Macron se compromete a que la UE renuncie a un acuerdo con el Mercosur





31/01/2024 - 07:35:22

Infobae.- El Gobierno francés anunció hoy dos dispositivos de ayuda adicionales para los agricultores que representan un monto total de 230 millones de euros (249 millones de dólares) y mostró su determinación para conseguir que la Unión Europea (UE) renuncie a las negociaciones con Mercosur en las condiciones actuales. Bajo la presión de decenas de puntos de bloqueo de los agricultores por todo el territorio francés, y en particular en las principales autopistas de acceso a París, el ministro de Agricultura, Marc Fesneau, presentó dos nuevos dispositivos de ayuda en una entrevista a la emisora Sud Radio. El primero, dotado de 150 millones de euros (162 millones de dólares) será para el arranque de viñas, que podrá ser temporal o definitivo y que tendrá que recibir el visto bueno de la UE, para lo cual Francia va a negociar en Bruselas dentro de una coalición que tiene intención de constituir con España e Italia, explicó Fesneau. El segundo, con 80 millones de euros (86 millones de dólares), se destinará por una parte para problemas específicos de sectores que han tenido crisis puntuales, como el mildiu en ciertas regiones vinícolas, y también al pago de los intereses de préstamos de explotaciones agrícolas en 2024. Sobre el rechazo tajante de París a un acuerdo entre la UE y Mercosur, el titular de Agricultura dijo que las informaciones que tiene son que las negociaciones entre los dos bloques se han suspendido, como Francia había pedido. Reconoció que en esta cuestión “Francia está bastante sola” entre los 27 países de la UE, pero insistió en que “si no obtenemos lo que queremos”, es decir, las famosas “cláusulas espejo”, “no habrá acuerdo con Mercosur”. La posición francesa -recordó- se basa en que “las prácticas agrícolas” de ciertos productos en los países de Mercosur incumplen las reglas sanitarias o medioambientales que se imponen a los agricultores en Francia, como el recurso a hormonas para el engorde del ganado o el uso de ciertos fitosanitarios, y además la “trayectoria” climática de esos países “no es buena”. El ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, en otra entrevista a la emisora Europe 1, aseguró que “Francia tiene la suficiente fuerza en Europa” para imponer su posición sobre Mercosur: “Ese acuerdo no puede firmarse tal y como está. Y no se firmará”. La cuestión de la negociación con Mercosur es uno de los temas que el presidente francés, Emmanuel Macron, tiene intención de abordar mañana en una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas, con ocasión de la cumbre extraordinaria de la UE. En junio de 2019, tras casi una veintena de años de negociación, la UE y Mercosur llegaron a un principio de acuerdo para establecer un tratado de libre comercio, pero desde entonces Francia (y algunos otros países) se han opuesto a continuar con el procedimiento de aprobación. Ese acuerdo genera una oposición generalizada entre los agricultores franceses que están en los bloqueos.