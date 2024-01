El MAS anuncia que defenderá prórroga de magistrados mientras se concreta elección judicial





31/01/2024 - 07:08:20

El jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerges Mercado, anunció que en el diálogo con el vicepresidente David Choquehuanca y las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos, este miércoles, se defenderá que el Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no queden descabezados en tanto se realiza la elección de magistrados. Argumentó que no se puede afectar a la población dejando a estas altas instancia sin autoridades, razón por la que el TCP determinó, con la declaración constitucional 0049/2023, la prórroga del mandato de los magistrados y consejeros hasta la posesión de las nuevas autoridades electas. “Vamos a defender siempre que las elecciones se hagan lo antes posible, pero también cumpliendo la Constitución, apegándonos a la declaración constitucional 0049, y que mientras dure la preselección y la selección, el Órgano Judicial no quede descabezado”, afirmó. La reunión de las fuerzas políticas se realizará este miércoles a partir de las 09h30 en la Vicepresidencia. Participarán los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, los jefes de bancada de las tres fuerzas políticas (MAS – IPSP, CC y Creemos), además de los presidentes de las comisiones de Constitución y Justicia Plural ambas cámaras. El encuentro, inicialmente previsto para el jueves, fue adelantado por Choquehuanca en virtud a los avances alcanzados en la Comisión Bicamaral Multipartidaria que logró consensuar 11 de 13 puntos del proyecto de ley 144 para las elecciones judiciales. Los puntos pendientes de definición son la forma de votación para elegir a los precandidatos y la prórroga de mandato de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “Se ha avanzado bastante; hay algunos artículos que todavía son conflictivos, y que no se han podido acordar; pero de los 37 artículos que tiene el Proyecto de Ley 144, se ha avanzado bastante”, destacó Mercado.