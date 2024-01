Shakira y Piqué se olvidan de sus diferencias y hacen una tregua





30/01/2024 - 20:27:09

A casi dos años de haber anunciado su separación de Gerard Piqué, Shakira estaría dejando atrás la polémica por el bien de sus hijos. Tras la ruptura de la cantante y el exfutbolista, la ex pareja se involucró en una disputa por la custodia de Milan y Sasha, finalmente la artista colombiana pudo mudarse a Miami y desde entonces el empresario convive con sus hijos en fechas previamente pactadas y durante sus vacaciones. Ahora, el periódico El Nacional de Cataluña informó que Shakira habría retomado el contacto con Piqué por el bien de sus dos hijos. “En los últimos meses, ha habido un acercamiento entre Shakira y Piqué, no con la intención de reavivar el romance, sino para establecer una relación saludable en beneficio de Milan y Sasha”, reportó el diario. “La expareja ha optado por prescindir de intermediarios legales, comunicándose directamente en asuntos relacionados con los niños”, se informó. Este supuesto nuevo acercamiento entre la ex pareja favorecería a Clara Chía Martí, la novia de Gerard, quien finalmente tendría la posibilidad de acercarse a los niños. “Lo más sorprendente es la flexibilización de las restricciones impuestas por la artista, permitiendo que Clara Chía comparta más tiempo con Milan y Sasha”, agregó el medio. “De este modo, (ella) ha dejado de utilizar a sus hijos como instrumento para manifestar su resentimiento hacia el fundador de la Kings League, entendiendo que la estabilidad emocional de los pequeños es la prioridad”. De acuerdo con el medio español, la nueva actitud de Shakira ayudaría a que Milan y Sasha, de 11 y 9 años, se acerquen a la novia de su papá. “Este cambio de enfoque ha contribuido a mejorar la relación entre los niños y Clara, quienes ahora la ven como la pareja de su padre en lugar de simplemente ‘la empleada’ (de él), y la respetan como tal”, indican. El diario aseguró que “la última vez” que los niños se reunieron con su papá, “también estuvieron en compañía” de Clara Chía, “creando así una experiencia única como familia”. “Este encuentro representa un hito, ya que es la primera vez que los cuatro comparten tiempo juntos de esta manera”, puntualizan. Previamente, el portal informó que supuestamente la joven catalana intentó reunirse para hablar cara a cara con Shakira para contarle cómo se dio en realidad su relación con Piqué, sin embargo, la cantante no mostró interés en aclarar la situación.