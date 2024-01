La hija de Luis Miguel encuentra el remedio que le ayuda a su gravísimo padecimiento





30/01/2024 - 20:25:24

Hace unos días, a través de sus redes sociales, Michelle Salas reveló que sufre de insomnio y que cuando por fin logra dormir, no logra conciliar el sueño profundo. A bordo de un taxi que la llevaba a un shooting en La Romana, República Dominicana, la influencer e hija de Luis Miguel contó a sus seguidores que el día anterior se había acostado a las 10 de la noche tratando de dormir y le fue imposible lograrlo. “Estoy teniendo un grave problema y no sé quién me pueda ayudar”, expresaba Michelle el pasado 24 de enero mediante sus Stories. Decía que, en busca de conciliar el sueño, había tomado magnesio y melatonina, pero fue en vano, ningún producto le ayudó. “No logro desconectar el cerebro, mi cerebro no desconecta, me duele el cerebro y todo el tiempo, en la noche, estoy como despierta, pensando, y no logro descansar nada”, explicaba la modelo que en octubre pasado se casó con Danilo Díaz Granados en La Toscana, Italia. Fue entonces que recurrió a sus seguidores para que le recomendaran un tratamiento o un buen doctor para que le ayude a descansar o llegar al deep sleep (sueño profundo). “No me quiero acostumbrar a no dormir. Se me hace rarísimo porque antes no tenía ningún tipo de problema durmiendo en el avión, en el tren o donde estuviera, pero estos dos últimos años han empezado a ser como que no sé”. Por fortuna, su solicitud ya tuvo eco y una de las recomendaciones que sus seguidores le hicieron, le está ayudando a dormir. Se trata del Magnesium Glycinate, un suplemento mineral que se usa para prevenir o tratar los niveles bajos de magnesio en la sangre. La hija de Luis Miguel publicó una imagen del producto y dijo que es uno de los remedios que le está ayudando a su “gravísimo padecimiento”. “Les cuento que yo ya sabía que el magnesio era bueno para dormir (yo tomaba citrato de magnesio), pero luego investigué y con ayuda de sus recomendaciones, supe que hay muchos tipos de magnesio, los cuales tienen diferentes funciones”, comentó. Explicó que “el glicinato de magnesio es un suplemento nutricional que combina magnesio con el aminoácido glicina y es considerado el mejor para conciliar el sueño gracias a sus propiedades calmantes. Apoya la función nerviosa y muscular, y ayuda a la ansiedad y los trastornos del sueño. Contenta por los resultados, Mich agradeció a quienes se tomaron el tiempo para ayudarla. "Aprovecho para darles las gracias por todas sus recomendaciones”.