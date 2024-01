Shannen Doherty da buenas noticias en su lucha contra el cáncer: Es un milagro





30/01/2024 - 20:22:26

La ex estrella de Beverly Hills, 90210, que tiene cáncer de mama en etapa 4, reveló que los resultados de un reciente tratamiento al que se sometió le han dado nuevas esperanzas de vida para el futuro. “No voy a decir qué es, estoy tomando una nueva infusión contra el cáncer y, después de cuatro tratamientos, realmente no vimos una diferencia y todos querían que cambiara y yo simplemente dije: 'Continuaremos con esto y veremos’”, le dijo a su oncólogo radioterapeuta, el doctor. Amin Mirhadi, en el nuevo episodio de su podcast Let's Be Clear. "Y sí, después del sexto o séptimo tratamiento, realmente vimos cómo se rompía la barrera hematoencefálica", compartió. Doherty , de 52 años, dijo que la respuesta de su cuerpo al nuevo tratamiento ha sido un “milagro” y agregó: “Para mí, eso es un milagro en este momento. En cierto modo tiré los dados y dije: 'Sigamos adelante'”. “Que en realidad esté rompiendo la barrera hematoencefálica es un milagro, el milagro de que tal vez Dios intervenga y diga 'Voy a darle un respiro'”, compartió. "A veces buscas milagros en los lugares equivocados y los tienes justo delante de tu cara". A la actriz de Charmed le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez en 2015. Aunque entró en remisión en 2017 después de la quimioterapia, el cáncer regresó en etapa 4 en 2019. El año pasado, la actriz reveló que su cáncer había hecho metástasis, extendiéndose primero a su cerebro y luego a sus huesos. A pesar de decir que no quiere morir, Shannen Doherty explicó por qué la muerte no le asusta. "No quiero morir", le dijo la actriz a la revista People en ese momento. “Creo que le tendría miedo a la muerte si no fuera una buena persona, pero lo soy”, y agregó: “No tengo miedo de morir, simplemente no quiero morir nunca". “No he terminado de vivir, no he terminado de amar, no he terminado de crear, no he terminado de cambiar las cosas para mejor. Simplemente no he terminado”, añadió. "Mi mayor recuerdo está aún por llegar". En 2021, Shannen Doherty les dijo a sus fans que estaba “luchando por mantenerse con vida”.