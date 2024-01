Cristina Saralegui reaparece en televisión y aclara rumores sobre su vida y su salud







30/01/2024 - 20:20:06



Las mañanas de la televisión hispana tomaron este lunes 29 de enero otro color y sabor con el estreno dentro de Hoy Día (Telemundo) del reality En Hoy Día Bailamos, competencia de baile en la que 6 celebridades, Daniella Navarro, Beta Mejía, Ojani Noa, Jorge Aravena, Nicky Chávez, Gisella Aboumrad y Jessica Cediel, compiten entre sí por demostrar quién es el mejor bailarín.

Mientras Hoy Día encendía por primera vez su pista de baile, el programa de la competencia, Despierta América (Univision), hizo historia con el esperado regreso a Univision de quien fuera muchos años una de las presentadoras insignes de la cadena: Cristina Saralegui, cuyo programa, El show de Cristina, llegó a su fin en 2010 tras 21 años al aire.

"Esta mañana señores, escuchen bien, hacemos historia con el regreso a Univision de la gran Cristina Saralegui", anunció Francisca nada más iniciar el show.

La comunicadora regresó 14 años después a la cadena para reencontrarse con su público y, sobre todo, aclarar algunos rumores sobre su vida y su salud.

"Hace mucho tiempo que no me ven en televisión y yo no soy persona de postear en las redes, yo la verdad que soy muy privada, no salgo mucho, entonces la gente está preocupada y me están diciendo que si estamos bien. Me escribe hasta mi prima de España. En el Internet a mí me han matado 4 veces. Y ojalá que nos mataran y ya pero es que se ponen a poner cosas muy feas, muy desagradables que no son verdad... Yo estoy retirada hace 14 años en mi casa sin jorobar a nadie, sin meterme con nadie", dijo.

"¿Qué haces en tu casa? ¿Cómo te la pasas?", le preguntó Alan Tacher.

"Me la paso superbien, por eso quiero decirle a la gente no se preocupen más. Pusieron un filtro mío no de vieja –vieja estoy–, de momia, como si me hubieran desenterrado en Egipto, entonces que yo estaba vieja, en una silla de ruedas, enferma...", señaló.

"Yo les voy a decir la verdad: yo ni soy alcohólica, ni soy drogadicta, ni estoy quebrada", dejó claro. "¿En qué cabeza cabe con todo lo que yo he trabajado en mi vida, que nosotros que éramos dueños de 3 estudios de televisión vamos a estar quebrados?".

"¿Qué es lo que más te ha enojado?", quiso saber María Antonieta Collins.

"Me molesta mucho que hieran a la gente, que una tía me tenga que escribir a mí a preguntarme si yo estoy bien, que la gente que nos quiere estén preocupados", respondió.